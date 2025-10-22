北市新增「暫定受保護樹木」機制 議員要求再明定「緊急情況」

北市議會法規會上午審查北市樹保自治條例修正案，因北市沒有「暫定受保護樹木」機制，為避免老樹在認定是否為受保護過程中遭砍伐，明定遇有緊急情況時，主管機關得依職權逕先列管。不過議員認為「緊急狀況程序」不夠明確，應重修文字，下周再送審議。

北市文化局表示，北市要保全具有保存價值之樹木，但也考量對社區、道路交通安全和都市發展，取得平衡，且市議會對樹保的內容有不同的建議，經過舉辦公聽會和專家的討論後，決定再修正樹保條例。

其中修正條文還包括，北市的樹木生長特徵和速度差異大，不宜以單一的標準，認定是否應該予以保護，因此對保護樹木認定標準，改為依闊葉樹、針葉樹及桑科榕屬樹種的樹高、直徑及樹胸圍予以不同規定，上午修正通過。

北市文化局長蔡詩萍表示，其中新增條文，是授權主管機關，得就受保護樹木之認定程序及廢止程序，訂定辦法，新增「暫定保護樹木的制度」並就其法律效果，暫定受保護期間，能夠有的緩衝期。

蔡詩萍指出，比較特別的是，採用了文資相關的辦法，一旦樹木被討論樹保時，就暫定保護樹木的期間，因為過去曾經發生過，一旦樹木被討論要不要保護時，就被砍掉了，所以暫訂一個期間。

由於樹木一旦成為暫定受保護樹木，將對所有人、管理人或占有人的使用、管理及收益等權利，即造成一定程度影響，且未來若在認定期間砍伐、破壞老樹，可開罰最高10萬元。蔡詩萍指出，但也不會拖太久，若確定不符文資不予保留，就可以廢止。

文化局指出，新增條文明定認定期間應以4個月為限，必要時得延長一次，並自首次派員進行現場會勘時起算；不過法規會召集人吳世正和議員汪志冰認為，首次派員是指當天派員去現場？還是技師來會勘時起算？文字有疑義。

蔡詩萍指是「一派員去就成立了」，但議員仍認為口頭講沒有用，若認為要「即刻派員」就應該明定在法條內，因此將條文先暫擱，等修正文字後再送審議。