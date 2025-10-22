芥菜種會啟動「照顧者學校」 陪伴家庭重拾力量與希望

面對少子化與高齡化交錯的時代，根據國發會預估，到了2070年，每位青壯年將需扶養一位老幼人口，家庭照顧責任將前所未有地沉重。基督教芥菜種會今舉辦「照顧者學校」啟動記者會，盼協助照顧者重新站穩腳步，讓家庭再次找回平衡與希望。

芥菜種會執行長李肇家表示，「照顧者學校」並非一項全新的創舉，而是重拾信仰初衷、回應歷史使命的延續。早在1950年代，芥菜種會便設立兒童服務、女子習藝所與護理訓練班，如今延伸為照顧者培育平台，正是延續那份「讓家得平安喜樂」的信念。

他指出，家的安穩不在社工手上，而在每位照顧者的心裡。「當照顧者能向下照顧孩子，向上關懷長輩，還能照顧鄰里，整個家就被祝福了。」未來芥菜種會將以「三扶助落網」為理念，透過教育、陪伴與支持，建立可持續的社區照顧網絡，讓愛重新流動。

「照顧者學校」以「EPS三步驟」為核心精神：Equip（裝備）、Practice（實踐）、Send（差派）。學員不僅接受系統化訓練，提升照顧知能與心理韌性，也被鼓勵回到社區「以工帶振」，成為能陪伴他人的專業照顧人力。

目前，芥菜種會承辦「保育員與生活輔導員訓練課程」，共396小時、22學分，已於三重開課，吸引多位有志投身兒少照護的學員參與。芥菜種會同時也在南投信義鄉籌組「濁水溪線照顧勞動合作社」，以「族人照顧族人」為理念，培訓部落青年成為居家照顧員，結合自然農業，打造返鄉就業機會，讓「照顧」不僅是責任，更成為一種生活方式。

現年65歲的芥菜種會處長全國成，是這項計畫的推手。他服務社福界近40年，笑稱自己是「老社工」，也是布農族的一員。「原住民的平均壽命比一般族群短，我自己老了以後，才真正理解長輩的困境有多深。」

他指出，原鄉長照面臨三大挑戰：照顧人力不足、據點分布不均、醫療資源遙遠難及，「有長輩為看一次病，要顛簸兩小時下山，只為五分鐘診療。」全國成因此決定返鄉，在信義鄉建立新型照護模式，以布農族傳統的「全村照顧」精神為底，打造融合文化、農業與長照的合作社。「我們不只照顧長者，也照顧土地與家庭，讓部落重新有笑聲、有年輕人、有希望。」

來自屏東的阿雯與丈夫大衛，是「照顧者學校」的真實故事。2年前，大衛因車禍癱瘓，阿雯辭去護理師工作，一肩扛起全家的照顧責任，還要照料兩名過動症孩子。「那時每天都像在水裡呼吸，只能告訴自己先活下去。」她回憶道。直到芥菜種會介入，她才第一次感覺「有人伸手把我從水裡拉起來」。

如今，大衛雖坐著輪椅，卻選擇陪太太一同上課、成為彼此的力量。「我想讓太太和孩子看到，我還在進步。」他說。阿雯也通過教練級培訓，將成為「照顧者種子講師」，幫助更多家庭走出困境。「希望我能成為一顆種子，把照顧者的力量傳下去。」

芥菜種會同工也透露，阿雯與大衛其實一直有個小小的夢想，帶著孩子全家出遊。只是自從大衛車禍癱瘓後，外出成了一件極為不易的事，這個願望始終擱在心底。這次北上參加「照顧者學校」啟動記者會，芥菜種會特地安排他們圓夢之旅，帶一家人到台北101參觀，還一起享用了牛排晚餐。雖然只是短暫的一天行程，但對他們而言卻意義深遠，久違的出門笑聲、難得的全家合照，都成了這段重生旅程中最溫柔的記號。

衛福部社會及家庭署主任秘書田基武表示，台灣即將邁入超高齡社會，長照3.0的推動離不開民間夥伴的參與。他肯定芥菜種會不僅培育專業照顧人力，也透過合作社翻轉照護角色，「唯有支持第一線照顧者，社會的每個家庭、每位長輩與孩子，才能真正被妥善照顧。」

新北市社會局兒少福利科長劉倩如則說，照顧者的支持，是社福工作能否長遠的關鍵。「當我們願意彼此陪伴、彼此支持，照顧的路就能走得更遠。」她勉勵同工以愛為核心，把每一場挑戰都視為一段「愛的冒險旅程」。