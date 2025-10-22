因應連日降雨 翡管局：翡翠水庫調節性放水

快訊

中央社／ 台北22日電

台北翡翠水庫管理局表示，受東北季風與低氣壓共伴效應影響，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，從今天中午12時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。

翡管局發布新聞資料表示，至上午9時累積降雨量555.1毫米，翡翠水庫水位為166.5公尺，距滿水位3.5公尺，水位持續上升，進行必要性調節放水。

翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，預計從中午12時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。期間仍將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。

翡管局表示，調節性放水時也通報翡翠水庫下游地區有關防災、警消，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。至於水庫下游新店溪、淡水河河道內的施工單位，也應確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

