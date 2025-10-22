快訊

淡水「桃園機場快線」被批太慢 擬減少站點因應

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」。圖／摘自陳偉杰臉書
新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」。圖／摘自陳偉杰臉書

淡江大橋即將通車，新北市規畫在年底前新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」，不過日前規畫路線出爐，機場快線站點高達24站，被質疑是「有到機場的公車」不夠快。 新北市交通局指出，經過地方反應，業者研擬減少站點，相關路線都會再送路線審議委員會，預計所有核定路線會在12月出爐。

目前桃園機場快線路線依序是新市站、海洋都心社區、崁頂六鄰、甜水郡社區、中山濱海路口、外寮、頂好、永樂巷口、淡水捷運站、永樂巷口、小白宮、紅毛城、滬尾砲台、淡江大橋、八里、十三行博物館、中廣公司、八里服務站、舊城里、土地公廟、濱海智海街口、田寮、第一航廈、第二航廈。

新北市議員鄭宇恩就認為，光從新市鎮到八里就要10站，要再到桃園機場還要十多站，根本不符合機場快線的要求；新北市議員陳偉杰也說，機場快線一台車最多只有42個座位，再加上乘客行李空間有限，若路線繞行 淡水捷運站，不僅上下車不便、車內常滿載，也讓八里地區的乘客更難搭乘，建議交通局應以「真正快捷」為核心。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，目前路線都還在審議，對於民眾與民代意見，市府也都與業者持續溝通中，目前桃園機場快線研擬會減少站點，但要減少哪些站點，仍待業者去評估運量等因素，詳細路線出爐後，會再送路線審議委員會審議。

交通局長鍾鳴時，淡江大橋將是國際旅客進入國門前看到的第一個城市地標，也讓桃園機場與新北的連結更緊密，三條新路線將串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈，讓民眾通勤、通學、出遊都更便利。

桃園機場 八里

