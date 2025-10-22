聽新聞
第七屆跨性別遊行周五晚間登場 警公布交管路線圖
2025第7屆台灣跨性別遊行「跨越成見照亮多元」集會遊行活動，24日傍晚6時起至晚間10時在台北市舉行，台北市警方規劃交通疏導、管制措施。
台灣同志諮詢熱線協會申准於10月24日，假二二八和平公園露天音樂台、台北市道路舉辦「2025第7屆台灣跨性別遊行：跨越成見，照亮多元」集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，萬華分局規劃相關活動交通疏導、管制措施。
遊行路線：二二八公園→懷寧街→(左轉)衡陽路→成都路→(右轉)昆明街→(右轉)漢口街2段→漢口街1段→(右轉) 懷寧街返回。
萬華區交通管制路段(視現場狀況彈性調整管制範圍及時段)：
(一) 成都路（中華路至昆明街路段）管制成都路北側一車道。
(二) 昆明街（成都路至漢口街路段）管制昆明街東側一車道。
(三) 漢口街（昆明街至中華路路段）管制漢口街南側一車道。
萬華分局將針對遊行路線階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，以免耽誤時間，並留意收聽警察廣播電台路況插播；遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，由於車速減緩，建議民眾行經時，依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行，共同維護交通順暢與安全。
