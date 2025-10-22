竹林山觀音寺合辦 林口祈福路跑10月27日開放報名

快訊

中央社／ 新北22日電

新北市林口區公所今天表示，和竹林山觀音寺共同舉辦的祈福路跑，過去報名踴躍，今年將於10月27日中午12時起開放網路報名，歡迎大家報名，一起跑出健康與福氣。

林口區公所發布新聞稿，區長鄭淑敏表示，「2025祈福RUN林口」路跑將於12月27日開跑，路跑活動分為10K挑戰組、5K休閒組及親子同樂組，10K挑戰組男女總排前20名將獲得獎金及獎盃。

她說，親子組2人1組參賽，設有多項闖關活動，並特別加贈「筊杯造型皂」，增添更多樂趣和親子互動。活動結束後，參賽者可獲得限量衣保袋、涼感斗篷及竹林山觀音寺加持過的「祈福御守」等完賽禮。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，祈福路跑不僅是一場體育賽事，更希望大家能深入了解地方信仰及寺廟文化與歷史，邀請跑者在觀音佛祖前誠心祈願，象徵將健康與祝福延續一整年。

林口區公所表示，祈福路跑將於10月27日中午12時起開放網路報名至11月8日止，名額有限，若提前額滿就截止報名，歡迎大家踴躍參與，一起跑出健康與福氣。

