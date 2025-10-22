聽新聞
0:00 / 0:00
赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」
議會近日開議，台北市長蔣萬安今中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議，會議重點將聚焦於輝達案、財畫法修法普發現金等議題。綠營議員直言，市民對於蔣市府越來越無力，甚至說不做事就是最好的幫助，呼籲蔣要聽取民意，回應市民期待。
議會民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安多次在媒體表態會全力把輝達留在台北市，但新壽近日舉辦動工典禮，就是吃定北市府拿他沒辦法，接下來出現新壽同意合意解約、輝達同意T12等各式各樣消息，但不管如何都應全力要把輝達留在台北，如果留不住，蔣萬安將成為「最失職、最沒有能力的市長」。
議員顏若芳也說，網路上最近對於蔣的稱號越來越多，包含「蔣總機」、「蔣廢話」，現在還叫「咕嚕咕嚕市長」，對於蔣來說未必是好事，更有網友表示是要市長不要做事情就是對台北市最好的幫忙，大家對於蔣市府評價越來越無力，呼籲蔣要傾聽民意，包含普發現金等議題，藍綠黨團都有提案，希望蔣能盡快回應市民期待。
議員何孟樺也說，這次重大法議案最重要應是財畫法增加北市財源，新財畫法後應該會有200、300億剩餘，但市府之前卻不承認，上周跟國民黨見面完後卻給出一份新版算法承認會多60億，但算法刻意壓低剩餘數字，把台北市講的好像是連江縣不增反減，呼籲蔣不要再避重就輕，否則就沒有來報告必要。
市長蔣萬安回應，輝達、財畫法修法都會在會談中請局處說明，其中輝達一定會盡全力落腳台北，正持續跟各方溝通、協調，團隊會盡最大努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言