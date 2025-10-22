快訊

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議，會議重點將聚焦於輝達案、財畫法修法普發現金等議題。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議，會議重點將聚焦於輝達案、財畫法修法普發現金等議題。記者洪子凱／攝影

議會近日開議，台北市長蔣萬安今中午赴民進黨團針對重大法議案報告，開場由民進黨團三長、蔣萬安分別說明後隨即進入閉門會議，會議重點將聚焦於輝達案、財畫法修法普發現金等議題。綠營議員直言，市民對於蔣市府越來越無力，甚至說不做事就是最好的幫助，呼籲蔣要聽取民意，回應市民期待。

議會民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安多次在媒體表態會全力把輝達留在台北市，但新壽近日舉辦動工典禮，就是吃定北市府拿他沒辦法，接下來出現新壽同意合意解約、輝達同意T12等各式各樣消息，但不管如何都應全力要把輝達留在台北，如果留不住，蔣萬安將成為「最失職、最沒有能力的市長」。

議員顏若芳也說，網路上最近對於蔣的稱號越來越多，包含「蔣總機」、「蔣廢話」，現在還叫「咕嚕咕嚕市長」，對於蔣來說未必是好事，更有網友表示是要市長不要做事情就是對台北市最好的幫忙，大家對於蔣市府評價越來越無力，呼籲蔣要傾聽民意，包含普發現金等議題，藍綠黨團都有提案，希望蔣能盡快回應市民期待。

議員何孟樺也說，這次重大法議案最重要應是財畫法增加北市財源，新財畫法後應該會有200、300億剩餘，但市府之前卻不承認，上周跟國民黨見面完後卻給出一份新版算法承認會多60億，但算法刻意壓低剩餘數字，把台北市講的好像是連江縣不增反減，呼籲蔣不要再避重就輕，否則就沒有來報告必要。

市長蔣萬安回應，輝達、財畫法修法都會在會談中請局處說明，其中輝達一定會盡全力落腳台北，正持續跟各方溝通、協調，團隊會盡最大努力。

