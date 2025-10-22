高齡不怕！新北首創銀髮實境節目「高年級超進化」秀長者活力

新北有近80萬名65歲以上長者，社會局趕上實境節目風潮，打造全銀髮實境秀，邀請金鐘獎演出開場表演回憶殺的「董月花」主持，與新北長輩上山下海，內容包含立槳、溯溪垂降、冰壺等極限挑戰，徹底顛覆外界對長者刻板印象。

參與節目錄製的長者都是平時參加銀髮俱樂部、松年大學、銀色奇肌班等銀髮政策的長輩，來自深坑的長輩黃種德更是無視董月花近年遽增的體重，以公主抱展現驚人肌力。參與西洋劍的陳朝銘、獨木舟立槳的唐莉玲表示，參與節目讓人很有成就感。

此外，節目也力邀知名藝人王少偉、啦啦隊女神琳妲、台灣孔劉梁赫群、人氣女星林莎、董仔、張文綺、薔薔、旅台日籍藝人夢多、偶像藝人風田、模仿大師唐從聖、金曲歌后張秀卿，以及近日在網路節目中文怪物創造話題的網紅黑龍共同參與，展現跨世代、跨收視平台的卡司內容，與新北長輩激盪出精彩節目「笑果」。

新北市長侯友宜表示，除了里里銀髮俱樂部外，近年也持續拓展社區照顧關懷據點，並開設多元的培訓課程，讓長者能接觸不同領域，達到越活越進化的目標，希望透過明年敬老愛心卡加碼開放國民運動中心，7月起擴大補助至600點，鼓勵長輩走出家門，走進新北這座有山有海的城市，用美景、美食活躍退休生活。