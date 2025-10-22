宏匯取得新莊複合型轉運站BOT案 年底前簽約

新北市交通局今天表示，「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運移轉BOT案」開發案完成甄審，由宏匯公司獲最優申請人，後續將依程序議約，年底前簽訂投資契約。

交通局指出，「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運移轉BOT案」開發基地約1.5公頃，由宏匯股份有限公司獲評選為最優申請人，預計引入超過新台幣86億元民間投資，打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒功能的複合型轉運站。

交通局表示，此案規劃興建17個大客車月台與候車設施，提供1074格汽車停車位及1369格機車停車位，並整合旅館、商場及辦公室等設施。

交通局表示，此案將興建大型人工平台串連周邊基地、捷運場站，打造觀景平台及立體人行動線，以人車分流，充分發揮雙捷運結合機場捷運預辦登機的優越交通條件，未來不僅可提供旅客便利舒適的轉乘候車空間，也可吸引國內外旅客，成為旅遊停留與轉乘的重要樞紐。