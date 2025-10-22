新北雨、汙水治理雙奪全國優等 連14年雨水下水道冠軍

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利建設雨污並進雙雙榮獲優等殊榮，今於市政會議中，水利局長宋德仁（前排右二）率隊，將這份雙重榮耀成果獻給市長侯友宜（前排右三）。圖／新北市水利局提供
新北市水利建設再創佳績，榮獲內政部國土管理署「114年度雨水下水道系統維護管理訪評」及「113年度全國公共汙水處理廠營運評鑑」兩項「優等」殊榮。其中，雨水下水道更是全國唯一連續14年獲得優等肯定的城市，展現新北在水環境治理與永續發展上的全國領先地位。

新北市長侯友宜今在市政會議中頒獎表揚水利局團隊，由局長宋德仁代表接受。他表示，水利建設不僅攸關市民生命財產安全，更是城市永續發展的重要基礎。新北能連續14年在國土署評鑑中拔得頭籌，代表團隊長期投入維護管理的用心與穩健執行，「有完善的雨水下水道系統，市民才能免於水患之苦。」

侯友宜指出，污水下水道與雨水系統同樣是城市進步的重要指標。淡水水資源回收中心獲「全國公共污水處理廠營運優等」，顯示新北在污水處理技術與營運維管上皆居全國領先。他強調，這雙份榮耀的背後，是所有水利人員長期努力的成果。

水利局長宋德仁說，雨水下水道能締造14連霸紀錄，關鍵在於從「被動應變」轉為「主動預防」。新北導入智慧化GIS管理系統與AI防汛科技，運用CCTV監視影像辨識降雨強度，為防汛人員爭取超前部署時間，有效提升區域排水效率，「新北的防汛已從『出事再應變』，進化成『事前先準備好』。」

他補充，淡水水資源回收中心每日處理污水量達5.6萬噸，相當於28座標準游泳池，並結合太陽能與沼氣發電系統，每年產生約45萬度綠電，節省超過150萬元電費、減碳225公噸。該中心在節能、綠建築與環境友善等面向表現亮眼，成功脫穎而出。

水利局表示，新北市在水環境治理上已逐步形成「智慧治理、環境永續」的典範，未來將持續推動智慧排水、再生能源與綠建築等計畫，讓城市更安全、更永續，「每一滴水都為市民生活品質而流動」。

113年度「全國污水處理廠營運評鑑」新北水利局獲優等由水利局副局長林炎昌（右）代表受獎。圖／新北市水利局提供
利用AI判斷下水道與前池水位關係，主動推播通知操作人員啟動抽水。這些創新應用，讓新北防汛從「出事了應變」，變成「出事前就先準備好」。圖／新北市水利局提供
114年度雨水下水道系統維護管理訪評新北市政府獲國土署優等肯定，新北市長侯友宜（中）與水利局長宋德仁（左）、科長游蕙綾合影。圖／新北市水利局提供
淡水水資源回收中心每日污水處理量5.6萬噸，結合太陽能與沼氣發電兩大系統，每年可產生約45萬度綠色電力。圖／新北市水利局提供
114年度雨水下水道系統維護管理訪評，新北水利局獲優等，由水利局總工程司黃茂松（右）代表受獎。圖／新北市水利局提供
113年全國公共污水處理廠營運評鑑「淡水水資源回收中心」獲國土署優等肯定 今。新北市長侯友宜（中）與水利局長宋德仁（左）、正工程司楊忠謀合影。圖／新北市水利局提供
