迎淡江大橋通車 新北與中央合作投514億完善周邊交通路網

淡江大橋預計明年5月通車，新北市長侯友宜表示，為迎接淡江大橋通車，市府與中央單位整合高、快速道路系統，總投入514億元打造更完善的交通路網，並規畫微型轉運站、快速公車、觀光公車及YouBike布點串聯，讓市民通勤、遊憩、出國都能享更便利、多元。交通局統計，相關工程改善，可讓駕駛人每日總節省時間高達140萬延車小時，減碳量6440公噸／日，相當17座大安森林公園減碳效益。

新北市交通局長鍾鳴時今天在市政會議舉行「國門新地標，生活新風貌」專題報告，針對淡江大橋通車後影響，與目前市府針對周邊路網整合改善內容。

鍾鳴時說，新北市長期與高公局、公路局等中央單位共同合作規畫及爭取高快速道路交流道的新設與改善，近期已陸續完成增設樹林交流道、汐止增設南下入口匝道、台61銜接台64南向匝道改善工程等。

另林口交流道南出、北入匝道改善預計2027年1月完工、台65新莊二新設南出匝道預計2029年完工、五股交流道增設北入北出匝道預計2027年10月完工，與淡北道路預計2029年6月完工等，相關工程累計費用達514億元。

鍾鳴時說，淡江大橋將是國際旅客進入國門前看到的第一個城市地標，也讓桃園機場與新北的連結更緊密，交通局已經規畫2條快速公車及1條淡水八里觀光公車，透過大橋優勢，串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈，讓民眾通勤、通學、出遊都更便利。

鍾鳴時說，新北YouBike公共自行車系統將於10月達成1500站及3億騎乘人次，每日使用量創下13萬次新高，淡江大橋串起美麗的新北海岸線，橋上已預留專用自行車道，市府將持續與中央合作推動規劃自行車道外，並加強優化YouBike公共自行車租賃服務，深入山區、濱海與原鄉部落及29行政區，並進入校園推廣，鼓勵年輕世代響應綠能低碳運具。

鍾鳴時強調，隨著淡江大橋啟用，新北市即將邁入綠能運輸、低碳生活的新時代，打造一座「從出門到上橋，從城市到世界」的永續宜居城市。

侯友宜指出，為迎接國門新地標，新北市做好充分準備，整體交通路線，不但會帶來八里、五股、北海岸地區觀光新風貌，也會透過藍色公路，串聯新的路線，並讓物流、科技園區產業連結在一起。

侯友宜也預告，今年跨年煙火將擴大舉辦，在八里、淡水兩端都會施放，創造國際上新的地標煙火；水利局也預告，今年跨年煙火找來法國奧運知名煙火設計團隊，主題是萬河之河，總計會施放超過4萬發煙火。