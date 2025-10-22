同志遊行10月25日登場 北市府響應升新版進步驕傲旗

台灣同志遊行25日登場，北市府當天將於市府大樓前廣場升起新版進步驕傲旗，藉此象徵城市尊重差異、支持平等的價值，並展現對同志族群的友善與關懷。

台北市政府今天發布新聞資料表示，第23屆台灣同志遊行25日登場，今年主題為「超．連結——跨越標籤，理解差異」，呼籲社會在多元觀點並存的時代，學會真誠對話、彼此理解。

北市府性別平等辦公室表示，為響應同志遊行主題精神，25日將於市府大樓前廣場升起新版進步驕傲旗（Progress Pride Flag）展現對同志族群的友善與關懷。

北市府表示，配合今年活動，特別設攤參與同志遊行彩虹市集，時間從25日中午12時至晚上6時，地點在市府路（松高路至松壽路之間路段），共有北市性別平等辦公室、民政局、家庭暴力暨性侵害防治中心、警察局設攤位。

此外，北市體育局將規劃在台北特色運動館新建計畫，持續納入多元需求，逐步營造開放平等的運動之都，讓不同性別身分的市民都能自在運動。

北市文化局則為響應彩虹文化節，在24日至26日於西門紅樓北廣場舉辦彩虹市集，25日在紅樓南廣場舉辦愛就是愛音樂會。

北市觀光傳播局推出「2025 Color Taipei 彩虹觀光」系列活動，包含由變裝皇后導覽的彩虹觀光巴士及展覽，並與30餘間友善旅宿合作提供優惠。

北市府表示，觀光巴士於10月每週四至週日發車，結合導覽、表演與互動體驗，帶旅客探索西門紅樓、凱達格蘭大道等彩虹地標，展現台北的活力與多元。

市府表示，同志遊行不僅是社群慶典，更是城市持續對話的契機。市府將與社群攜手，深化性別友善政策與公共服務，讓台北成為真正懂得連結與理解的城市。