狂風吹降豪大雨…雙北沒停班課引熱議 侯友宜強調：經專業判斷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
東北季風與風神颱風外圍環流影響，北台灣降下豪大雨，不過新北市從昨天沒有放假，引發熱議。新北市長侯友宜今天表示，雨量是判斷停班停課的標準之一，當然還有天氣風險管理公司做好綜合專業判斷，侯強調，所有判斷都以安全為最大考量，包括部分山區學校停班課，另土石流潛勢區則撤離1596人，隨時應變。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議指出，氣象署跟風險公司評估，從雨勢今天、明天、後天都還會持續，新北以北海岸與東南側山區降雨比較明顯，預計24號會減緩。

陳崇岳說，汐止區已經下了167毫米，目前在康寧街815巷有土石坍方，對交通有影響；另外長青路210巷坍方因為在巷子內不影響交通，目前公所與工務局持續處理中；目前沿海浪高，會到6-7公尺。

陳崇岳說，目前災害應變中心受理171個案件，其中以路樹、淹水比較多，新北市104條土石流潛勢溪流，紅色警戒有40條，黃色警戒有64條，目前疏散了1596人，大部分依親，並安置73人。

侯友宜表示，感謝各單位不分晝夜備戰，這幾天連續豪大雨，造成邊坡保水度提高，要特別注意。

侯友宜說，對於停班課，教育局對山區學校為孩子與老師安全，有部分停班課，北海岸沒有達到停班課標準，但還是要注意巨浪，包括消防單位、警察單位、海巡單位都要勸離釣客。

侯友宜說，停班課除了會根據氣象署資料，也會根據天氣風險管理公司專案判斷，隨時調整，也會透過媒體與社群發佈，今天的雨勢逐漸比較緩和下來了，但還是要持續做好準備。

侯友宜強調，在判斷過程，會以安全為最大的考量，經專業判斷並綜合考量所有狀況，所以像在山區裡也撤離了1596人，有邊坡危害的地方也會強制的封鎖道路。

停班停課 侯友宜

相關新聞

豪雨釀災台鐵平溪線鐵軌路基掏空逾百公尺 短時間難復駛

東北角連日豪雨成災，平溪線已連3天停駛，位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，今天因大雨沖刷地層滑動，造成鐵軌底部路基掏空，...

高齡不怕！新北首創銀髮實境節目「高年級超進化」秀長者活力

新北有近80萬名65歲以上長者，社會局趕上實境節目風潮，打造全銀髮實境秀，邀請金鐘獎演出開場表演回憶殺的「董月花」主持，...

新北雨、汙水治理雙奪全國優等 連14年雨水下水道冠軍

新北市水利建設再創佳績，榮獲內政部國土管理署「114年度雨水下水道系統維護管理訪評」及「113年度全國公共汙水處理廠營運...

迎淡江大橋通車 新北與中央合作投514億完善周邊交通路網

淡江大橋預計明年5月通車，新北市長侯友宜表示，為迎接淡江大橋通車，市府與中央單位整合高、快速道路系統，總投入514億元打...

北市艋舺公園動工4個月街友回流 在地籲：不要發放便當

打造「東京表參道」的台北龍山寺前艋舺公園，在今年六月底動工，預計明年七月完工，當地也盼工程能避免夜宿街友停駐，不料，台北...

狂風吹降豪大雨…雙北沒停班課引熱議 侯友宜強調：經專業判斷

東北季風與風神颱風外圍環流影響，北台灣降下豪大雨，不過新北市從昨天沒有放假，引發熱議。新北市長侯友宜今天表示，雨量是判斷...

