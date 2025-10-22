快訊

北市艋舺公園動工4個月街友回流 在地籲：不要發放便當

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
艋舺公園旁、和平西路三段101號的騎樓，仍可見打地鋪的街友。記者邱書昱／攝影
艋舺公園旁、和平西路三段101號的騎樓，仍可見打地鋪的街友。記者邱書昱／攝影

打造「東京表參道」的台北龍山寺前艋舺公園，在今年六月底動工，預計明年七月完工，當地也盼工程能避免夜宿街友停駐，不料，台北市議員徐立信接獲陳情，發現近期又有街友回流狀況，呼籲市府相關局處加強取締，避免發放便當狀況。

徐立信指出，艋舺公園工程初期確實街友聚集狀況減少，但工程近4個月後也慢慢發現街友回流的狀況。徐立信指，不僅是在地居民反映，就連日韓觀光客也疑惑經過此處會有尿騷味。

徐立信說，之所以會有街友回流，主要是又有人開始發放便當，以往艋舺公園周遭會有人打出發放愛心餐，吸引不少街友聚集而來。公園開始工程之後，狀況確實也減少，不料最近又有發送，並且聚集在廣州街140巷等周邊。

「重點是有些人會嫌便當不好吃，吃到一半就亂丟路邊，同樣是造成環境髒亂。」徐立信表示，呼籲市府要重視此事。

富民里長范添成說，每次都向相關愛心團體勸說不要發放便當，或者是將便當集中起來由社福中心統一發放，才不會產生衛生疑慮。確實現在又開始出現街友的狀況，有些街友還有工作能力，會希望就服相關機構能夠媒合、重新振作。尤其冬天快到了，睡覺也很難受。

周遭的青山里長李昭成則說，里內有與警方合作，加強巡視取締，因此目前就僅有幾位街友常駐，之前也曾有看過假借慈善名義發放便當的，領了便當要拍照才能報帳，此外，也會有不是街友的人來領取，還是希望是由社會局來控制，而非隨處發送，造成更多問題。

社會局長姚淑文回應，發放餐食僅有在萬華社福中心一樓地方，公園周遭不能任意發放，會以違反道路交通管理處罰調理裁處。至於隨地便溺等狀況，環保局說，轄區清潔隊白天晚上都會有專人清理，並且定期巡查。

警察局也補充，8月份就展開巡邏，同仁也會針對個別發放便當的單位勸導，若有需要則會通知到適當處所發放。

艋舺公園旁的騎樓，可見吃剩的便當，以及躲雨的街友。記者邱書昱／攝影
艋舺公園旁的騎樓，可見吃剩的便當，以及躲雨的街友。記者邱書昱／攝影

街友 便當 艋舺

