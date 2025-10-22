新北核安應變績效全國第一 新北消獻獎榮耀

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府榮獲核能安全委員會評核「核子事故緊急應變基金績效考核」評比113年度特優第1名的佳績，自106年起已連續8年獲得全國第一的殊榮。圖／新北市政府消防局提供
新北市政府榮獲核能安全委員會評核「核子事故緊急應變基金績效考核」評比113年度特優第1名的佳績，自106年起已連續8年獲得全國第一的殊榮，22日消防局長陳崇岳於市政會議上獻獎，侯友宜市長親自接受，對於核安績效蟬連全國8連霸，表達鼓勵及肯定，這是市府團隊一起努力的成果，共同守護新北市民的安全。

陳崇岳局長特別重視核能安全應變，積極推動市府各局處與區公所辦理各項整備應變作為，包含辦理核安多元防災宣導活動、推動區公所核安防災社區、落實核子事故區域防災社區民眾防護宣導暨演練、核安應變教育訓練等重要施政績效，藉以強化緊急應變計畫區之核子事故緊急應變能力，以提供市民更高規格安全保障。

新北市府將核能安全應變結合各項活動、積極辦理應變人員教育訓練、加強核子事故緊急應變計畫區範圍民眾宣導及結合防災社區普及大眾核安知識及核子事故區域防災社區民眾防護宣導，並採實人、實地、實境辦理年度核能安全演習，藉由落實各項演練、宣導，強化三芝、石門、金山、萬里區居民及第一線應變人員防災應變能力與核安意識，才能連年獲得全國第一的榮耀。

侯友宜市長強調「以核減媒，核電必須以最高標準來要求安全」，有效運用核子事故緊急應變基金落實辦理各項核能安全應變宣導及演練，建構全民核安之安全城市。

核能 侯友宜

