新北汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中 上方2戶6人撤離

新北市汐止區康寧街近福德一路，今天上午因連日大雨邊坡土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，目前封閉一車道搶修中。交通大受影響，區公所撤離上方2戶6人。

今天上午6點多汐止雨勢仍大，很多汐止開車上班出門民眾發現康寧街靠近福德一路路口處，邊坡發生大量土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，現場車流受阻，社后派出所趕至現場疏導交通，汐止區公所派員搶修。

立委羅智強辦公室主任何元凱表示，連日大雨不斷，今天早上出門上班的路上，接到汐止傳出災情，他趕往處理，見現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，市府相關單位第一時間封鎖現場、疏導人車。

汐止區公所表示，目前邊坡上方共有2戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，所幸沒有人員受傷，預計下午3點前會先完成暫時性處理，但由於近日天氣不穩、雨勢不斷，邊坡仍有再次坍塌的風險，目前只能先做短期緊急處理，後續補強工程需待天氣穩定，再由專業單位評估安全與施工。