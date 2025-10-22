受高溫影響、茶樹枝條乾枯 農業部公告新北茶農損現金救助

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
日前連續高溫來襲，新北市農業局啟動高溫應變機制，請各區公所現勘並追蹤農作物生長狀況，發現茶樹陸續出現枝條乾枯情形。圖／新北市農業局提供
日前連續高溫來襲，新北市農業局啟動高溫應變機制，請各區公所現勘並追蹤農作物生長狀況，發現茶樹陸續出現枝條乾枯，邀集農業部茶改場、農糧署前往認定災損情形。經農業部於10月21日公告，新北為辦理茶農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃5萬5000元。

新北市茶種植面積為752.85公頃、年產量約為489公噸，主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地區。自8月氣象署發布高溫特報後，市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物生長狀況。

農業局表示，由於高溫對農作物的影響較為緩慢且持續時間較長，農損不會立刻顯現。經持續關注各區農作物生長狀況，發現茶樹陸續出現枝條乾枯情形，經勘查生長不良田區，發現茶樹萌芽率低，枝條有枯損現象，判斷從8月底開始，連續高溫及少雨，濕度低造成茶樹受損，並已達中央救助標準。

市府立即向中央爭取茶現金救助，經農業部10月21日公告，核定新北為辦理茶農業天然災害現金救助地區，農業局也已在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。

農業局表示，為保障農友權益，減輕農民遭受天然災害損失負擔，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受乾旱影響損害達2成的農友，即日起至11月5日，攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到所在地區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢所在地公所。

