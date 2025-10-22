快訊

洗澡時浴簾該放浴缸裡還外？知名飯店親授正確用法！浴簾發霉用「這些」清洗

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北汐止塞爆！康寧街土石崩落、路樹倒塌 交通大塞車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆，汐止區公所今早8時許已調派人員及機具前往清除中。

汐止警方今天凌晨4時27分獲報，康寧街及福德一路口有大量土石坍塌影響交通，立即派員到場查處。轄區社后後出所員警到場查看，發現為邊坡土石及路樹，疑因連日大雨發生坍塌，占據一線車道，立即拉封鎖線並由員警現地進行管制。

汐止警方為避免土石泥流影響駕駛用路人安全，現場由員警封閉康寧街往東湖方向兩線車道，並由汐止區公所調派人員與機具前往清除，預計今天中午過後可以清除完畢，警方也將評估現場安全無虞後再行開放正常通行。

汐止區湖興里長郭書成在臉書貼文指目前的護坡坍塌處理情形，他表示，康寧街福德一路口站牌處，上方康寧街753巷2弄26號處護坡坍塌，護坡土石與路樹滑落至康寧街主幹道，目前4車道僅剩2車道通行。

汐止區公所已在現場搶災、派出所已在現場指揮、消防已至現場挾持救災、區長於7點抵達現場至災區與住戶溝通預計處理時間：至少6小時以上，目前撤離人數：2戶6人，並與周遭住戶已建立聯繫隨時因應狀況變動擴大撤離範圍。請大家路過小心慢行、注意安全。

新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆。記者王長鼎／翻攝
汐止區湖興里長郭書成在臉書貼文指康寧街福德一路口站牌處，上方康寧街753巷2弄26號處護坡坍塌，護坡土石與路樹滑落至康寧街主幹道。圖／取自書成選里長臉書
汐止區湖興里長郭書成在臉書貼文指康寧街福德一路口站牌處，上方康寧街753巷2弄26號處護坡坍塌，護坡土石與路樹滑落至康寧街主幹道。圖／取自書成選里長臉書

汐止 路樹

延伸閱讀

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

北部狂雨但汐止不再淹水了 員山子分洪道啟動引網大讚：德政

澎湖強風大浪 路樹傾倒、圓軸蟹爬上路面

風雨驚魂！苗130線路樹倒塌砸中路過車輛 幸人車無礙

相關新聞

艋舺公園動工4個月...街友回流 在地籲：不要發放便當

打造「東京表參道」的台北龍山寺前艋舺公園，在今年六月底動工，預計明年七月完工，當地也盼工程能避免夜宿街友停駐，不料，台北...

狂風吹降豪大雨...雙北沒停班課引熱議 侯友宜強調：經專業判斷

東北季風與風神颱風外圍環流影響，北台灣降下豪大雨，不過新北市從昨天沒有放假，引發熱議。新北市長侯友宜今天表示，雨量是判斷...

新北汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中 上方2戶6人撤離

新北市汐止區康寧街近福德一路，今天上午因連日大雨邊坡土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，目前封閉一車道搶修...

受高溫影響、茶樹枝條乾枯 農業部公告新北茶農損現金救助

日前連續高溫來襲，新北市農業局啟動高溫應變機制，請各區公所現勘並追蹤農作物生長狀況，發現茶樹陸續出現枝條乾枯，邀集農業部...

影／新北汐止塞爆！康寧街土石崩落、路樹倒塌 交通大塞車

新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車...

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

北市近年列管街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加。議員日前到艋舺、北車關懷街友，發現市府斥資2億改造艋舺公園仍趕不走街友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。