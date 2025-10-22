影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

北市近年列管街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加。議員日前到艋舺、北車關懷街友，發現市府斥資2億改造艋舺公園仍趕不走街友，街友寧願「路邊淋雨睡」，議員陳怡君籲社會局加強落實安置，並與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，長遠對策，解決街友問題。

北市松山區日前發生吸膠街友，深夜強抓年輕女子，街友問題再被關注。北市議員陳怡君調閱資料發現，台北市列管街友人數，從111至114年都有逐年減少，不過111至112年警察局「遊民」報案案件均為2400多件，113年增加到3057件，今年到10月已有2576件，若以每個月200至250件，今年預期也可能有3千多件，街友數減少，「遊民」報案案件卻不減反增。

另外，北市街友設籍北市及非設籍比例，發現7成街友都是來自外縣市，設籍北市街友從108年至114第三季由235人降至108人，非設籍北市從435人到292人，比例都是7成外縣市。

陳怡君說，北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，希望打造成像日本表參道景點，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但她這幾天到現場直擊「真的是這樣嗎？」她上周到艋舺公園發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友，還有輪椅族算一算至少有10位；再往另一側走，圍籬旁騎樓也有6、7位街友席地而睡，根本非社會局稱僅剩7位街友沒有受安置。

陳怡君也街訪街友，有街友是因生活習慣不願到安置地點，也有街友覺得睡公園較自由，還有遊民是因為「家人不理我」才流浪街頭。陳說，很多街友是來自新北三重、新竹等外縣市，建議北市府應該從源頭解決街友問題，提出應透過跨縣市會議合作，協助街友能自力更生，甚至可以返家，「每個個案都應要有積極處置方式」，「勸他們回家，能勸一個是一個。」