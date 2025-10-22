快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供

北市近年列管街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加。議員日前到艋舺、北車關懷街友，發現市府斥資2億改造艋舺公園仍趕不走街友，街友寧願「路邊淋雨睡」，議員陳怡君籲社會局加強落實安置，並與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，長遠對策，解決街友問題。

北市松山區日前發生吸膠街友，深夜強抓年輕女子，街友問題再被關注。北市議員陳怡君調閱資料發現，台北市列管街友人數，從111至114年都有逐年減少，不過111至112年警察局「遊民」報案案件均為2400多件，113年增加到3057件，今年到10月已有2576件，若以每個月200至250件，今年預期也可能有3千多件，街友數減少，「遊民」報案案件卻不減反增。

另外，北市街友設籍北市及非設籍比例，發現7成街友都是來自外縣市，設籍北市街友從108年至114第三季由235人降至108人，非設籍北市從435人到292人，比例都是7成外縣市。

陳怡君說，北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，希望打造成像日本表參道景點，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但她這幾天到現場直擊「真的是這樣嗎？」她上周到艋舺公園發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友，還有輪椅族算一算至少有10位；再往另一側走，圍籬旁騎樓也有6、7位街友席地而睡，根本非社會局稱僅剩7位街友沒有受安置。

陳怡君也街訪街友，有街友是因生活習慣不願到安置地點，也有街友覺得睡公園較自由，還有遊民是因為「家人不理我」才流浪街頭。陳說，很多街友是來自新北三重、新竹等外縣市，建議北市府應該從源頭解決街友問題，提出應透過跨縣市會議合作，協助街友能自力更生，甚至可以返家，「每個個案都應要有積極處置方式」，「勸他們回家，能勸一個是一個。」

社會局長姚淑文表示，艋舺公園附近社會局提供有很多夜宿點，但因與街友生活習慣不同，導致不願意進駐，但安置點都有洗澡設備，還是希望能改善街友生活。姚也坦言，過去在街友輔導上，的確身心議題、心理部分比較缺乏，會來構思工作的方法與辦法，也讓街友能有空間可以洗澡與接受服務。

北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但議員這幾天到現場發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友。議員陳怡君提供
北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但議員這幾天到現場發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友。議員陳怡君提供
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供
除生活協助，街友更需身心關懷，由於北市7成街友外縣市來，議員陳怡君要求市府與新北、新竹、桃園等跨縣市合作，助街友就業返家。議員陳怡君提供
北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但議員這幾天到現場發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友。議員陳怡君提供
北市府近期斥資2億多元改造艋舺公園，並希望破除過去艋舺公園街友聚集的刻板印象，但議員這幾天到現場發現，施工圍籬周邊仍有相當多街友。議員陳怡君提供

街友 北市府 艋舺

延伸閱讀

風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

柯文哲明重開羈押庭 他獻計北院「這樣做」維持原裁定

相關新聞

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

北市近年列管街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加。議員日前到艋舺、北車關懷街友，發現市府斥資2億改造艋舺公園仍趕不走街友...

BLACKPINK高雄開唱 演唱會強勢帶動經濟？他拿數據比：言過其實

韓團BLACKPINK日前高雄開唱，民進黨臉書粉專發文稱高雄在市長陳其邁帶領下，演唱會強勢帶動經濟。參選北市港湖議員的立...

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭...

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負...

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張...

新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。