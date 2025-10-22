BLACKPINK高雄開唱 演唱會強勢帶動經濟？他拿數據比：言過其實

韓團BLACKPINK日前高雄開唱，民進黨臉書粉專發文稱高雄在市長陳其邁帶領下，演唱會強勢帶動經濟。參選北市港湖議員的立委羅智強國會主任陳冠安在臉書說，民進黨稱強勢帶動經濟，但數據看，高雄去年旅館住用率六都最低，遠低全國平均。

陳冠安說，地方能有國際巨星來舉辦演唱會，提升曝光、帶動消費，當然多多益善。但說實在的，如果要吹捧成高雄觀光與經濟的萬能藥、唯一解，真的言過其實。

對於民進黨說，2023至2024年有七成歌迷留宿高雄，住宿消費提升48%。陳冠安調出交通部的數據看，2024年高雄的觀光旅館住用率不只是六都最低，僅55.58%，更遠低於全國平均的60.98%。甚至現在的高雄，連跟疫情前的高雄比，住用率恢復狀態也同樣最差。高雄2019年時65.88%，2024年僅恢復84.36%的水準。

陳說，相比之下，歷經5年，新北、台中的住宿率已然超越疫情前，台北、桃園和台南則分別為92.69%、93.29%、99.94%。因此疫情發生前，高雄觀光旅館住用率是六都第三，2024年卻是六都最差。也就是說，以觀光旅館住用率來看，高雄目前的觀光復甦，仍不如其他五都，更比不上疫情前的自己。

他問民進黨，高雄觀光旅館住用率六都最低、表現不如疫情前，在民進黨眼中，叫強勢帶動經濟？推動演唱會經濟，並非壞事，但絕不該當成是高雄觀光的唯一救命稻草。