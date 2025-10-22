快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

BLACKPINK高雄開唱 演唱會強勢帶動經濟？他拿數據比：言過其實

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委羅智強國會主任陳冠安在臉書說，民進黨稱強勢帶動經濟，但數據看，高雄去年旅館住用率六都最低，遠低全國平均。引用自陳冠安臉書
立委羅智強國會主任陳冠安在臉書說，民進黨稱強勢帶動經濟，但數據看，高雄去年旅館住用率六都最低，遠低全國平均。引用自陳冠安臉書

韓團BLACKPINK日前高雄開唱，民進黨臉書粉專發文稱高雄在市長陳其邁帶領下，演唱會強勢帶動經濟。參選北市港湖議員的立委羅智強國會主任陳冠安在臉書說，民進黨稱強勢帶動經濟，但數據看，高雄去年旅館住用率六都最低，遠低全國平均。

陳冠安說，地方能有國際巨星來舉辦演唱會，提升曝光、帶動消費，當然多多益善。但說實在的，如果要吹捧成高雄觀光與經濟的萬能藥、唯一解，真的言過其實。

對於民進黨說，2023至2024年有七成歌迷留宿高雄，住宿消費提升48%。陳冠安調出交通部的數據看，2024年高雄的觀光旅館住用率不只是六都最低，僅55.58%，更遠低於全國平均的60.98%。甚至現在的高雄，連跟疫情前的高雄比，住用率恢復狀態也同樣最差。高雄2019年時65.88%，2024年僅恢復84.36%的水準。

陳說，相比之下，歷經5年，新北、台中的住宿率已然超越疫情前，台北、桃園和台南則分別為92.69%、93.29%、99.94%。因此疫情發生前，高雄觀光旅館住用率是六都第三，2024年卻是六都最差。也就是說，以觀光旅館住用率來看，高雄目前的觀光復甦，仍不如其他五都，更比不上疫情前的自己。

他問民進黨，高雄觀光旅館住用率六都最低、表現不如疫情前，在民進黨眼中，叫強勢帶動經濟？推動演唱會經濟，並非壞事，但絕不該當成是高雄觀光的唯一救命稻草。

疫情 民進黨 BLACKPINK 陳其邁

延伸閱讀

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

CACO cafe × 大耳狗喜拿主題限定店 進駐台南南紡、高雄夢時代

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

Rosé超懂吃！BLACKPINK開唱「可頌、鹹酥雞都入鏡吃播橋段」唯獨吃到「它」表情瞬間變了

相關新聞

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

北市近年列管街友數減少，但警察局通報案卻不斷增加。議員日前到艋舺、北車關懷街友，發現市府斥資2億改造艋舺公園仍趕不走街友...

BLACKPINK高雄開唱 演唱會強勢帶動經濟？他拿數據比：言過其實

韓團BLACKPINK日前高雄開唱，民進黨臉書粉專發文稱高雄在市長陳其邁帶領下，演唱會強勢帶動經濟。參選北市港湖議員的立...

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭...

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負...

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張...

新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。