強風擋不住黃潮！盧秀燕昨晚陪球迷應援 市府前廣場熱血直播

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚在5局中場時間頒贈中信兄弟應援大禮包給幸運球迷。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕昨晚在5局中場時間頒贈中信兄弟應援大禮包給幸運球迷。圖／中市府提供

中職台灣大賽，台中市政府昨晚在市府前廣場舉辦中信兄弟第三戰戶外直播應援活動，即便昨晚風大，市長盧秀燕準備專屬球衣、加油棒及「桃子造型豆沙包」、「蜜桃飲」，象徵「台中嗑桃子、中信克桃猿」，並許諾，兄弟再奪冠，將舉辦城市大遊行。

運動局表示，府前廣場擁有全國最大1300吋LED螢幕，今天晚間第四戰，邀請大家再度回到府前廣場，場場直播、全城應援，讓兄弟在萬人吶喊中，為台中再創榮耀時刻。

盧秀燕昨晚在運動局長游志祥陪同下親臨現場，與球迷們一起在府前廣場看直播應援。

盧秀燕表示，台灣大賽採7戰4勝制的前4場賽事皆未在台中舉行。為讓市民感受應援熱情，市府特別用1300吋超大的戶外螢幕進行直播，她笑說，「一定要贏！」去年中信兄弟拿到封王總冠軍，期盼今年也連霸封王，市府將舉辦「城市大遊行」。

盧秀燕準備了小板凳、加油棒與中信兄弟送贈的專屬球衣，她還特別準備「桃子造型豆沙包」與「蜜桃飲」，象徵「台中嗑桃子、中信克桃猿」。

5局中場時間，更親自頒贈中信兄弟應援大禮包給幸運球迷，全場歡聲雷動，展現滿滿最佳應援力。盧秀燕笑稱，「風再大、頭髮再亂都沒關係，只要中信贏球就好！」現場氣氛熱烈，球迷歡聲雷動，展現台中人最熱血的城市能量。

游志祥說，盧秀燕長期力挺中信兄弟，每年例行賽及總冠軍賽前都親赴球場慰勉球員、鼓舞士氣。賽事期間更多次親臨球場或府前廣場觀戰，與球迷一起吶喊應援。即使颳大風，府前廣場仍聚集熱情球迷。

游志祥強調，市府團隊秉持「場場直播、全力應援」的精神，讓「黃潮」成為台中最亮眼的城市景象。除賽前發送限量「蜜桃飲」及「造型磁鐵」，並於賽中抽出「加油棒」、「運動水壺」等多項好禮。

台中市長盧秀燕（中）昨晚穿專屬球衣，準備加油棒、桃子造型豆沙包等，應援中信兄弟。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（中）昨晚穿專屬球衣，準備加油棒、桃子造型豆沙包等，應援中信兄弟。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左二）昨今晚穿專屬球衣，準備加油棒、桃子造型豆沙包等，應援中信兄弟。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左二）昨今晚穿專屬球衣，準備加油棒、桃子造型豆沙包等，應援中信兄弟。圖／中市府提供

中信 兄弟 盧秀燕

