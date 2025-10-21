新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保障通勤權益，業者已提案新闢「坪林－捷運市政府」及「坪林－礁溪」2條替代快速公車路線。新北市府說，資料已送交台北市與宜蘭縣政府審議，新路線上路前，原9028路線不會停駛。

新北議員陳永福指出，雖然9028長期營運虧損，對坪林居民而言，是通勤與就學命脈，「替代路線未核准前，9028不能停駛」。業者有提出「坪林－礁溪」與「坪林－台北市政府」2條新路線，市府應加速行政流程，確保新路線能於年底前順利接軌，保障通勤族與學子權益。

對於9028停駛主因，首都客運總經理李建文直言「沒有一天賺錢」，每日虧損約10萬元，年損估達3000至3500萬元。路線與其他北宜國道班車高度重疊，加上新店非主要轉運點，轉乘效果不佳，致使載客量長期低迷。他說，此案可視為完成階段性任務，「功德圓滿」。

李建文也說，跨縣市長程客運最大困境是「客源不足」與「票價結構失衡」。長程票價太高沒人搭，短程票價又低於成本，業者難以持續經營，呼籲主管機關通盤檢討票價機制，避免更多客運路線步上停駛後塵。

新北交通局回應，坪林地區公共運輸需求仍在，向中央建議保留9028路線，也支持業者新闢替代方案。2條替代路線跨及北市與宜蘭，正徵詢相關單位意見，後續將依法公告徵求有意願接手的業者。