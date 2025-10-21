台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負責代辦工程的水利處表示，先前已有一間廠商投標，基本上樂觀，若順利結標，會在11月開評審會議，審查完後預計11月下旬會決標。

原名為音圖「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案」，選定北市大安區信義路美國在台協會台北辦事處舊址為基地，面積為2萬4200平方公尺，全案在民國108年交由水利處代辦。由於音圖的經費在今年從71.6億元增加到114.9億元，北市議會附帶決議要提出檢討報告。

文化局昨赴議會檢討報告，議員王閔生、陳宥丞及曾獻瑩等人說，上百億工程只有一家投標，是不是有鼓勵向廠商說明，以協助了解來投標，另外，由於工程流標多次，施工狀況要注意，否則會出現像台北大巨蛋的漏水等狀況，又得花更多錢改善。

秦慧珠補充，這次追加預算是一次編足，若拖著不趕快決標出去，「兩年後不會漲價嗎？物價調查指數會不會增加？不趕快標出去，又要追加預算。」

文化局長蔡詩萍說，市長蔣萬安、副市長李四川堅持不要為了符合預算而減項發包，爭取到預算。水利處說，9月30日開標時，有一間廠商投標，但依採購法需三家以上投標，因此流標，今第二次開標，而第二次開標僅需要一家投標，費用有詢問過廠商，基本上是樂觀。