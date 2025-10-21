聽新聞
0:00 / 0:00

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負責代辦工程的水利處表示，先前已有一間廠商投標，基本上樂觀，若順利結標，會在11月開評審會議，審查完後預計11月下旬會決標。

原名為音圖「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案」，選定北市大安區信義路美國在台協會台北辦事處舊址為基地，面積為2萬4200平方公尺，全案在民國108年交由水利處代辦。由於音圖的經費在今年從71.6億元增加到114.9億元，北市議會附帶決議要提出檢討報告。

文化局昨赴議會檢討報告，議員王閔生、陳宥丞及曾獻瑩等人說，上百億工程只有一家投標，是不是有鼓勵向廠商說明，以協助了解來投標，另外，由於工程流標多次，施工狀況要注意，否則會出現像台北大巨蛋的漏水等狀況，又得花更多錢改善。

秦慧珠補充，這次追加預算是一次編足，若拖著不趕快決標出去，「兩年後不會漲價嗎？物價調查指數會不會增加？不趕快標出去，又要追加預算。」

文化局長蔡詩萍說，市長蔣萬安、副市長李四川堅持不要為了符合預算而減項發包，爭取到預算。水利處說，9月30日開標時，有一間廠商投標，但依採購法需三家以上投標，因此流標，今第二次開標，而第二次開標僅需要一家投標，費用有詢問過廠商，基本上是樂觀。

蔡詩萍

延伸閱讀

雨勢緩部分水門開 北市籲停紅黃線車22日7時駛離

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

寶林茶室案後北市要求店家強制貼責任險保單 議員：店家憂個資外洩

北市兵役局曝「這期間」假愛滋逃兵增 議員憂藏黑數籲主動清查

相關新聞

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭...

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負...

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張...

新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。...

廣角鏡／侯友宜送重陽禮 榮民人瑞笑呵呵

重陽節將至，新北市長侯友宜昨到板橋榮民之家送上重陽禮品，與現場近百位榮民同歡。這些榮民昔日參與大小戰役，戰功彪炳，如今在...

送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

下星期三就是九九重陽節，和往年一樣，汐止區江北里辦公處特地準備了1,200份的壽麵壽桃禮盒，幫長輩們慶祝，一大早，好幾百位長輩出門領取重陽禮，幾乎擠爆活動中心，現場好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。