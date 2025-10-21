聽新聞
0:00 / 0:00

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北報導

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認同爭取都會加給是照顧社工實質作為，社工承受高壓環境，若無法獲得對等薪資，基層士氣將一點一滴流逝。

每當發生重大社會新聞，社會安全網就成檢討焦點，撐起社安網的社工難以補足新血，多工、過勞、奔波是第一線社工寫照，離職率居高不下，近年不少地方政府社工招聘陷入困境。

議員質詢關注社工困境及如何留才。輔大社工系副教授劉一龍說，以該校社工系畢業生為例，5、6成會進社工領域貢獻熱情，能否做得長遠，和薪資、職場氛圍都有關係，一旦案量大、人力不足，容易讓社工心累，新進社工在第一線折損率高，受挫折後可能放棄或轉換跑道。劉也說，社會支持與理解很重要，不要把所有責任壓在社工身上。

新北幅員廣大，有14個社福中心，社工人力永遠補不滿，對第一線運作造成不小壓力。有官員說，社工是助人的工作，能否支撐下去，薪資條件、職場氛圍、使命感缺一不可。

實際詢問前線社工情況，新北一名社工督導說，社會大眾常將社工視為萬能，工作包山包海，社工為配合案家時間，往往要壓縮自身休息時間，社工人力、專業不足恐造成社安網大破口，許多地方政府社工徵才訊息全年掛著，「社工這道安全閥門鬆動，中央政府難道能置身事外？」

社工

延伸閱讀

羅浮宮珍寶失竊 專家：抓賊不難但贓物恐難尋回

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

吃完飯肚子脹是正常的嗎？專家提醒原因可能不只跟飲食有關

同樣「閃兵」修杰楷服替代役、陳柏霖免役 專家曝原因

相關新聞

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭...

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負...

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張...

新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。...

廣角鏡／侯友宜送重陽禮 榮民人瑞笑呵呵

重陽節將至，新北市長侯友宜昨到板橋榮民之家送上重陽禮品，與現場近百位榮民同歡。這些榮民昔日參與大小戰役，戰功彪炳，如今在...

送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

下星期三就是九九重陽節，和往年一樣，汐止區江北里辦公處特地準備了1,200份的壽麵壽桃禮盒，幫長輩們慶祝，一大早，好幾百位長輩出門領取重陽禮，幾乎擠爆活動中心，現場好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。