解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認同爭取都會加給是照顧社工實質作為，社工承受高壓環境，若無法獲得對等薪資，基層士氣將一點一滴流逝。

每當發生重大社會新聞，社會安全網就成檢討焦點，撐起社安網的社工難以補足新血，多工、過勞、奔波是第一線社工寫照，離職率居高不下，近年不少地方政府社工招聘陷入困境。

議員質詢關注社工困境及如何留才。輔大社工系副教授劉一龍說，以該校社工系畢業生為例，5、6成會進社工領域貢獻熱情，能否做得長遠，和薪資、職場氛圍都有關係，一旦案量大、人力不足，容易讓社工心累，新進社工在第一線折損率高，受挫折後可能放棄或轉換跑道。劉也說，社會支持與理解很重要，不要把所有責任壓在社工身上。

新北幅員廣大，有14個社福中心，社工人力永遠補不滿，對第一線運作造成不小壓力。有官員說，社工是助人的工作，能否支撐下去，薪資條件、職場氛圍、使命感缺一不可。

實際詢問前線社工情況，新北一名社工督導說，社會大眾常將社工視為萬能，工作包山包海，社工為配合案家時間，往往要壓縮自身休息時間，社工人力、專業不足恐造成社安網大破口，許多地方政府社工徵才訊息全年掛著，「社工這道安全閥門鬆動，中央政府難道能置身事外？」