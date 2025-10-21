聽新聞
0:00 / 0:00

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。本報資料照片
第一線社工扮演安定社會力量，照顧對象「從搖籃到搖椅」，角色吃重，處境卻是內憂外患夾擊，各縣市社工面臨人力荒困境。本報資料照片

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭。社會局長李美珍回應，社安網是一主責、多協力方式建立社安網。副市長陳純敬允諾強化各局處合作，薪資待遇仍以中央決策為主，會在1個月內與衛福部討論。

議員黃淑君說，脆弱家庭包括貧窮、失業、犯罪、物質濫用及精神障礙等多重問題，近2年審計處檢討社會局，指社工缺額攀升，結案率下降。

黃舉例，假設有一名母親獨自照顧特教生，該母親患嚴重恐慌、憂鬱症急需就醫時，社工接案後卻可能面臨衛生局精神病床滿額，或家暴問題警察局家防官人力不足，主責社工被迫承擔所有工作，壓力沉重。黃強調，基層社工急需後援，否則將延伸為脆弱家庭危機。

議員江怡臻指出，面對社工人力荒，新北有透過經費、獎勵等措施想方設法留才，社工議題不只是地方政府責任，而是全國性問題，中央應拿出態度，針對制度、缺額、工作環境等方面協助，才是長遠的解方。

李美珍說，社工人力短缺是全國性問題，新北從徵才、育才到留才有全方位措施，目前社安網缺百名社工，主責社工採「一主責、多協力」原則，2018年起社安網設有各局處窗口，互動合作有默契，也提升整體效能。

副市長陳純敬坦言現行系統仍需加強磨合，將督促各局處齊力改善。

社工人力問題棘手，人事處長林正壹補充，薪資待遇改善對留才很重要，薪資待遇仍以中央決策為主，會在1個月內與衛福部討論。

部分社福機構傳出要勞工回捐薪水，勞工局長陳瑞嘉說，反對社工被迫回捐薪水，此行為違反勞基法，呼籲相關單位應維護勞工權益。

新北 社工

延伸閱讀

社工疲於奔命 新北議員促新北跨局處協力並增加待遇

新北松年大學展現高齡創作力 重陽禮金22日起陸續入帳

警車警報器是陸製品？廠商寄律師函「非我國頻率」 新北警：要鑑定

新北長者受暴推估6萬餘人卻僅通報2千餘件 議員盼全面調查補破網

相關新聞

新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭...

台北市音樂廳與圖書中心 今再開標

台北市音樂廳與圖書中心從2021年來歷經7次流標，經費從71.6億元增加至114.9億元，今天是追加經費後第二次開標，負...

解決社工荒 專家：薪資、環境都重要

今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張...

新路線上路前 「坪林命脈」不停駛

行駛新北新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。...

廣角鏡／侯友宜送重陽禮 榮民人瑞笑呵呵

重陽節將至，新北市長侯友宜昨到板橋榮民之家送上重陽禮品，與現場近百位榮民同歡。這些榮民昔日參與大小戰役，戰功彪炳，如今在...

送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

下星期三就是九九重陽節，和往年一樣，汐止區江北里辦公處特地準備了1,200份的壽麵壽桃禮盒，幫長輩們慶祝，一大早，好幾百位長輩出門領取重陽禮，幾乎擠爆活動中心，現場好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。