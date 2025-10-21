新北社工疲於奔命 議員促局處整合

新北社安網社工缺口124人，議員質詢關注人力短缺及職場困境，指局處間整合力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難接住脆弱家庭。社會局長李美珍回應，社安網是一主責、多協力方式建立社安網。副市長陳純敬允諾強化各局處合作，薪資待遇仍以中央決策為主，會在1個月內與衛福部討論。

議員黃淑君說，脆弱家庭包括貧窮、失業、犯罪、物質濫用及精神障礙等多重問題，近2年審計處檢討社會局，指社工缺額攀升，結案率下降。

黃舉例，假設有一名母親獨自照顧特教生，該母親患嚴重恐慌、憂鬱症急需就醫時，社工接案後卻可能面臨衛生局精神病床滿額，或家暴問題警察局家防官人力不足，主責社工被迫承擔所有工作，壓力沉重。黃強調，基層社工急需後援，否則將延伸為脆弱家庭危機。

議員江怡臻指出，面對社工人力荒，新北有透過經費、獎勵等措施想方設法留才，社工議題不只是地方政府責任，而是全國性問題，中央應拿出態度，針對制度、缺額、工作環境等方面協助，才是長遠的解方。

李美珍說，社工人力短缺是全國性問題，新北從徵才、育才到留才有全方位措施，目前社安網缺百名社工，主責社工採「一主責、多協力」原則，2018年起社安網設有各局處窗口，互動合作有默契，也提升整體效能。

副市長陳純敬坦言現行系統仍需加強磨合，將督促各局處齊力改善。

社工人力問題棘手，人事處長林正壹補充，薪資待遇改善對留才很重要，薪資待遇仍以中央決策為主，會在1個月內與衛福部討論。

部分社福機構傳出要勞工回捐薪水，勞工局長陳瑞嘉說，反對社工被迫回捐薪水，此行為違反勞基法，呼籲相關單位應維護勞工權益。