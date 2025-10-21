送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
江北里慶重陽活動，發放重陽禮品恭祝長輩平安健康快樂。 圖／觀天下有線電視提供
江北里慶重陽活動，發放重陽禮品恭祝長輩平安健康快樂。 圖／觀天下有線電視提供

下星期三就是九九重陽節，和往年一樣，汐止區江北里辦公處特地準備了1,200份的壽麵壽桃禮盒，幫長輩們慶祝，一大早，好幾百位長輩出門領取重陽禮，幾乎擠爆活動中心，現場好熱鬧。

早上九點，活動才剛開始，不過整個排隊人潮幾乎擠滿活動中心，而外頭還不斷有長輩陸續來報到，汐止區江北里辦公處舉辦重陽敬老活動，發放重陽禮品恭祝大家平安健康快樂，今年準備了1,200份的禮盒，當天不少長輩拿著證件、通知單領取重陽禮，拿著禮盒，長輩說很開心，里長對老人家真的很照顧，每年都會準備禮盒幫長輩過節慶祝。

江北里長謝祚敏表示，在重陽節前夕舉辦一年一度的慶重陽活動，送一點點的心意禮盒，給里內65歲以上的長輩，江北里65歲以上的長輩大概有1,200個人，準備的禮盒裡面有2個壽桃、2個米香，還有一包壽麵，在這專屬於長輩的日子裡，祝福他們身體健康、萬事如意，身禮健康呷百二，也很感謝志工、義工來幫忙，看到這麼多長輩走出來，也很高興。

