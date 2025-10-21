澎湖淨海行動力 獨木舟靈活協助清理海漂垃圾

快訊

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖南方四島國家公園海域淨海不易，國家公園署海洋國家公園管理處在國慶連假首度嘗試以獨木舟淨海，利用吃水淺特性，清除礁岩中的海漂垃圾，省時省力，守護南方四島國家公園潔淨。

海洋國家公園管理處今天發布新聞指出，今年的國慶連假期間，結合國有財產署南區分署與台灣獨木舟推廣協會，在澎湖南方四島中的西吉嶼及鋤頭嶼海域舉辦獨木舟淨海活動，共有13名志工犧牲假期參與，清理出保麗龍、塑膠瓶罐及廢棄漁具等海漂垃圾達757公斤，成果豐碩。

海管處表示，由於澎湖南方四島陡峭的海岸地形、海蝕溝及峭壁等，長久以來堆積各式海漂垃圾，加上一般船隻難以抵達的海岸地形，導致垃圾堆積已久，影響觀瞻。首次以獨木舟來淨海與運送垃圾，有效減少人力負荷，並取得實質成效。

海管處表示，獨木舟不僅是水域遊憩活動的一種，更是連結人與海洋的重要橋梁。透過這次突破地形限制的淨海行動，證明每一吋海岸都乾淨並非只是口號，以適當的工具及實際行動就能達成，未來將集結公部門與民間團體力量，善用各種工具與技能，持續清理海漂垃圾，共同維護珍貴的海洋生態資源。

