捉蛇也救蛇 新北人工孵化黑眉錦蛇野放

新北市政府動保處負責捕蜂捉蛇，但也長年推動爬蟲類救援與教育，警消日前發現黑眉錦蛇及1窩蛇蛋，經送動保處進行人工孵育，成功孵化11條小蛇並野放，有助生態保育。

動保處今天發布新聞稿指出，日前消防局八里消防分隊發現1條黑眉錦蛇及多顆蛇蛋，於是通報並送至動保處醫療中心救援。

動保處表示，由於蛇蛋缺乏繫帶，若搬運過程中翻動過多，恐導致胚胎死亡，因此車行一路放慢速度，謹慎護送。動保處評估雖難以完整重現野外孵化條件，但仍決定採用人工控溫方式孵化。

動保處表示，共有15顆蛇蛋，在以蛭石作為基質並維持濕度等條件下，2個月後成功孵出11隻小蛇。小蛇脫去胎皮就展現活力，照養2週後順利野放山區，這也是新北市首次成功孵化黑眉錦蛇蛋，象徵生態保育再向前跨出一步。

動保處表示，黑眉錦蛇為台灣原生大型保育類無毒蛇，性情溫和，以鼠類為主要食物來源，是農田與環境的鼠患剋星，對維持生態平衡貢獻重大。民眾若在野外遇見蛇，應保持冷靜並保持距離，避免驚擾。

動保處表示，蛇類大多不會主動攻擊人，通常僅在受到威脅時才會反擊。若民眾發現蛇類出現在住宅區，請勿自行捕捉，可通報動保處派員處理，以保障人蛇雙方安全。