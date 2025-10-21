快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

捉蛇也救蛇 新北人工孵化黑眉錦蛇野放

中央社／ 新北21日電
有最美家蛇之稱的保育類黑眉錦蛇。圖／取自新北市政府網站
有最美家蛇之稱的保育類黑眉錦蛇。圖／取自新北市政府網站

新北市政府動保處負責捕蜂捉，但也長年推動爬蟲類救援與教育，警消日前發現黑眉錦蛇及1窩蛇蛋，經送動保處進行人工孵育，成功孵化11條小蛇並野放，有助生態保育

動保處今天發布新聞稿指出，日前消防局八里消防分隊發現1條黑眉錦蛇及多顆蛇蛋，於是通報並送至動保處醫療中心救援。

動保處表示，由於蛇蛋缺乏繫帶，若搬運過程中翻動過多，恐導致胚胎死亡，因此車行一路放慢速度，謹慎護送。動保處評估雖難以完整重現野外孵化條件，但仍決定採用人工控溫方式孵化。

動保處表示，共有15顆蛇蛋，在以蛭石作為基質並維持濕度等條件下，2個月後成功孵出11隻小蛇。小蛇脫去胎皮就展現活力，照養2週後順利野放山區，這也是新北市首次成功孵化黑眉錦蛇蛋，象徵生態保育再向前跨出一步。

動保處表示，黑眉錦蛇為台灣原生大型保育類無毒蛇，性情溫和，以鼠類為主要食物來源，是農田與環境的鼠患剋星，對維持生態平衡貢獻重大。民眾若在野外遇見蛇，應保持冷靜並保持距離，避免驚擾。

動保處表示，蛇類大多不會主動攻擊人，通常僅在受到威脅時才會反擊。若民眾發現蛇類出現在住宅區，請勿自行捕捉，可通報動保處派員處理，以保障人蛇雙方安全。

吻端磨傷之母蛇與蛇蛋。圖／取自新北市政府網站
吻端磨傷之母蛇與蛇蛋。圖／取自新北市政府網站

新北 野放 生態保育

延伸閱讀

比照日本熊出沒地圖 新北農業局允建置「猴出沒地圖」

社工疲於奔命 新北議員促新北跨局處協力並增加待遇

業者帶鱷魚抗議企圖野放 北市警依社維法送辦

淡水動物之家為毛寶貝健檢 呼籲飼主定期驅蟲及健檢

相關新聞

比照日本熊出沒地圖 新北農業局允建置「猴出沒地圖」

近期日本熊出沒頻繁，新北市淡水地區近期台灣獼猴也與人發生多起衝突。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求農業局針對人猴衝突...

新店第二運動中心選址確定 議員促發展地方特色運動

新北市府將在新店區寶橋路榮工都更案打造新店第二運動中心，新北市議員黃心華今天質詢時指出，第二運動中心應融合在地亮點，目前...

北市音圖流標多次...預算增至114億 明再開標有望決標

台北音樂與圖書館歷經多次流標，經費更從71.6億元增加至114.9億元，文化局今赴議會進行檢討報告。恰巧明天是第二度開標...

重陽節前夕 110歲老榮民樂稱「自己再活5年都沒問題」

重陽節前夕，新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶，這些榮民過去參與大小...

影／昨晚宣布部分山區停班課遭網友嗆「給我來淡水」 侯友宜今回應了

新北市府昨晚8時宣布，新北市山區學校（新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班...

解社工荒侯友宜爭取都會加給 專家：薪資、職場氛圍很重要

昨天在新北議會，議員再度質詢關注社工困境，社工人力荒難解，今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。