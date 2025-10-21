快訊

比照日本熊出沒地圖 新北農業局允建置「猴出沒地圖」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台灣獼猴。圖／聯合報系資料照片
近期日本熊出沒頻繁，新北市淡水地區近期台灣獼猴也與人發生多起衝突。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求農業局針對人猴衝突建立更完善的監測與通報機制，新北市農業局長諶錫輝允諾，將與專家學者討論，逐步比照建立相關地圖，有效減少人猴衝突。

近來新北市淡水區英專路、學府里一帶接連傳出台灣獼猴出沒事件，闖入水果攤搶香蕉，還在社區圍欄、巷弄間穿梭，引起居民恐慌。

陳偉杰指出，案件通報後，動保防疫處都有派員前往處理，但地方居民反映通報後等待時間過長，現場也缺乏明確防護指引，顯示現行處理流程仍待檢討。要求農業局提供近一年淡水、石門、三芝地區的通報紀錄與統計，並說明是否已建立定期監測與熱區預警機制。

陳偉杰說，淡水多次出現獼猴於鬧區白天活動、甚至不畏人群的現象，顯示猴群行為已出現改變。呼籲農業局加強宣導，讓民眾了解應向動保處通報而非消防局，並要求說明現行處理SOP及跨局處聯防機制。

陳偉杰表示社區與校園層面的宣導仍不足，建議結合地方里辦公處、學校或市場，設置「野生動物共處教育示範區」，並與中央林業及自然保育機關合作，建立新北市野生動物出沒熱區地圖及資料庫。

陳偉杰也舉例高雄市政府近年推動的「台灣獼猴資料分享平台」，透過民眾回報建構獼猴活動地圖，搭配教育講座與防猴提示卡，有效減少人猴衝突。建議新北市比照高雄經驗，導入資料回報與地圖化管理，並與「台灣獼猴共存推廣協會」等單位合作。

諶錫輝表示，目前掌握案件主要是獼猴進到臨近山區的社區，近年來獼猴繁殖越來越多，會愈加頻繁地出現，如何讓獼猴避免進到人類生活圈將是未來比較棘手的問題，民眾可撥打1959新北市動保專線，通知動保處處理，未來會將獼猴納入社區宣導的考量，也會參考高雄模式，逐步比照建立相關地圖，有效減少人猴衝突。

台灣獼猴 地圖 新北

