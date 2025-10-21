快訊

新店第二運動中心選址確定 議員促發展地方特色運動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民運動中心近年成為全民健身的重要場域。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片
國民運動中心近年成為全民健身的重要場域。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片

新北市府將在新店區寶橋路榮工都更案打造新店第二運動中心，新北市議員黃心華今天質詢時指出，第二運動中心應融合在地亮點，目前包括文山國中、安康高中、達觀國中小、雙城國小在角力運動表現突出，可作為參考。新北市體育局長洪玉玲允諾，特色項目將結合鄰近體育重點學校發展項目設定。

黃心華指出，市府將在新店打造第二運動中心，地方都相當支持，但要蓋什麼運動中心，發展什麼特色，地方都非常關心。

黃心華說，新店地區的文山國中、安康高中、達觀國中小、雙城國小在角力運動表現突出，第二運動中心可以結合學生發展潛力，打造成在地新亮點。

洪玉玲回應， 運動中心會提供重點學校集訓與平常訓練場地，體育局會盤點大新店體育重點，大方向不外乎是角力或是運動舞蹈等方向。

黃心華也指出，高齡人口愈來愈多，但目前運動中心相關課程與設備，主要都是高強度訓練，主要給年輕族群，未來運動中心應該要把中高齡者需要的低強度訓練納入。

黃心華舉例，北市運動中心就有提供健康諮詢或運動科學輔助等服務，就像是社區的健康前哨站，讓新北運動中心進化成為2.0。

洪玉玲指出，目前公益時段、樂齡日都有提供訓練張力沒有這麼強的活動與課程，明年1月敬老卡可用在運動中心後，會再針對銀髮族強化設計課程。

