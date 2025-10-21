北市音圖流標多次...預算增至114億 明再開標有望決標

台北音樂與圖書館歷經多次流標，經費更從71.6億元增加至114.9億元，文化局今赴議會進行檢討報告。恰巧明天是第二度開標，負責代辦工程的水利處表示，先前已有一間廠商投標，基本上樂觀。若順利結標，預計11月下旬能決標。

原名為音圖「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案」，選定北市大安區信義路美國在台協會台北辦事處為基地，面積為2萬4200平方公尺，全案在民國108年交由水利處代辦。由於音圖的經費在今年從71.6億元增加到114.9億元，因此，北市議會附帶決議要提出檢討報告。

針對該報告，北市議員秦慧珠認為，當初柯文哲時代以統包方式將設計標、工程標綁在一起，最後又發現招標不出去，再度拆成設計及工程標，這是延宕最大的原因，「為什麼沒有寫在裡面？」另外，費用當中的間接工程更直追加10億元，「拿到預算書才發現，大家都在罵。」

北市議員王閔生、陳宥丞及曾獻瑩說，上百億工程只有一家投標，是不是有鼓勵向廠商說明，以協助了解來投標，另外，由於工程流標多次，後面的施工狀況，像是大巨蛋的漏水等狀況殷鑑不遠，否則招標之後，又得花更多錢來改善。

秦慧珠補充，這次追加預算是一次編足，若拖著不趕快決標出去，「兩年後不會漲價嗎？物調指數會不會增加？不趕快標出去，又要追加預算。」最後議會要求，台北音樂廳新建工程案報告修改後，再提交給議會。

文化局長蔡詩萍說，蔣萬安市長接手後，就立即評估流標的原因等，經調查發現音樂廳的設計也有增加施工難度，以及經費等部分。但施工部分市長蔣萬安、副市長李四川也堅持，不要為了符合預算而減項發包，爭取到預算。有信心在四到五年看到成果。

水利處說明，目前總工程經費為114億9000萬元，在9月30日開標，有一間廠商投標，不過依採購法需要三家以上投標，因此流標並於10月22日第二次開標，而第二次開標僅需要一家投標，「基本上費用有詢問過廠商，基本上是樂觀」。

水利處表示，若22日順利結標，會在11月召開評審會議，審查完後預計11月下旬會決標。