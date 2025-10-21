快訊

北市音圖流標多次...預算增至114億 明再開標有望決標

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市文化局長蔡詩萍到議會說明台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案。記者邱書昱／攝影
台北市文化局長蔡詩萍到議會說明台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案。記者邱書昱／攝影

台北音樂與圖書館歷經多次流標，經費更從71.6億元增加至114.9億元，文化局今赴議會進行檢討報告。恰巧明天是第二度開標，負責代辦工程的水利處表示，先前已有一間廠商投標，基本上樂觀。若順利結標，預計11月下旬能決標。

原名為音圖「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程案」，選定北市大安區信義路美國在台協會台北辦事處為基地，面積為2萬4200平方公尺，全案在民國108年交由水利處代辦。由於音圖的經費在今年從71.6億元增加到114.9億元，因此，北市議會附帶決議要提出檢討報告。

針對該報告，北市議員秦慧珠認為，當初柯文哲時代以統包方式將設計標、工程標綁在一起，最後又發現招標不出去，再度拆成設計及工程標，這是延宕最大的原因，「為什麼沒有寫在裡面？」另外，費用當中的間接工程更直追加10億元，「拿到預算書才發現，大家都在罵。」

北市議員王閔生、陳宥丞及曾獻瑩說，上百億工程只有一家投標，是不是有鼓勵向廠商說明，以協助了解來投標，另外，由於工程流標多次，後面的施工狀況，像是大巨蛋的漏水等狀況殷鑑不遠，否則招標之後，又得花更多錢來改善。

秦慧珠補充，這次追加預算是一次編足，若拖著不趕快決標出去，「兩年後不會漲價嗎？物調指數會不會增加？不趕快標出去，又要追加預算。」最後議會要求，台北音樂廳新建工程案報告修改後，再提交給議會。

文化局長蔡詩萍說，蔣萬安市長接手後，就立即評估流標的原因等，經調查發現音樂廳的設計也有增加施工難度，以及經費等部分。但施工部分市長蔣萬安、副市長李四川也堅持，不要為了符合預算而減項發包，爭取到預算。有信心在四到五年看到成果。

水利處說明，目前總工程經費為114億9000萬元，在9月30日開標，有一間廠商投標，不過依採購法需要三家以上投標，因此流標並於10月22日第二次開標，而第二次開標僅需要一家投標，「基本上費用有詢問過廠商，基本上是樂觀」。

水利處表示，若22日順利結標，會在11月召開評審會議，審查完後預計11月下旬會決標。

北市 音樂

北市音圖流標多次...預算增至114億 明再開標有望決標

