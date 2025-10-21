重陽節前夕 110歲老榮民樂稱「自己再活5年都沒問題」

重陽節前夕，新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶，這些榮民過去參與大小戰役，戰功彪炳，如今在榮民之家安養晚年，侯也頒贈每位百歲人瑞金牌，新北市政府也致贈 敬老禮⾦2 萬元。今部分榮民看到侯友宜也開心握手寒暄，還有人要求簽名，現場氣氛十分歡樂。

目前在板橋榮民之家最年長的住民為110歲的陳延忠，祖籍在大陸河南，他隻身於民國37年隨國民政府來台，先在高雄鳳山定居，過去也參加過大大小小的戰役。榮民之家表示，儘管陳老伯伯有些慢性疾病但至今仍能自己搭車看病，行動力還不錯，還曾表示「自己再活5年都沒問題」，他的房間內則堆滿了安素等保健食品。

陳延忠則表示自己過一天就是一天，心情穩穩當當，已把榮民之家當成自己的家。

板橋榮民之家表示，目前機構有700多位長輩，平均年齡83歲，突破百歲的人瑞有41人，101歲的王挺勤過去曾回大陸與大陸妻子相伴住半年，但還是思念台灣，最後還是返鄉決定回榮民之家，畢竟在榮家有許多有相同背景的老戰友，也有很多活動，讓生活較有趣。

侯友宜今出席活動時表示，榮民為我們中華民國、為國家這一塊土地浴血奮戰，保衛一輩子，在板橋榮民之家能過一個健康、樂活、安養的好日子，也藉著重陽節送上祝福之意。