快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

重陽節前夕 110歲老榮民樂稱「自己再活5年都沒問題」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶。記者林媛玲／攝影

重陽節前夕，新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶，這些榮民過去參與大小戰役，戰功彪炳，如今在榮民之家安養晚年，侯也頒贈每位百歲人瑞金牌，新北市政府也致贈 敬老禮⾦2 萬元。今部分榮民看到侯友宜也開心握手寒暄，還有人要求簽名，現場氣氛十分歡樂。

目前在板橋榮民之家最年長的住民為110歲的陳延忠，祖籍在大陸河南，他隻身於民國37年隨國民政府來台，先在高雄鳳山定居，過去也參加過大大小小的戰役。榮民之家表示，儘管陳老伯伯有些慢性疾病但至今仍能自己搭車看病，行動力還不錯，還曾表示「自己再活5年都沒問題」，他的房間內則堆滿了安素等保健食品。

陳延忠則表示自己過一天就是一天，心情穩穩當當，已把榮民之家當成自己的家。

板橋榮民之家表示，目前機構有700多位長輩，平均年齡83歲，突破百歲的人瑞有41人，101歲的王挺勤過去曾回大陸與大陸妻子相伴住半年，但還是思念台灣，最後還是返鄉決定回榮民之家，畢竟在榮家有許多有相同背景的老戰友，也有很多活動，讓生活較有趣。

侯友宜今出席活動時表示，榮民為我們中華民國、為國家這一塊土地浴血奮戰，保衛一輩子，在板橋榮民之家能過一個健康、樂活、安養的好日子，也藉著重陽節送上祝福之意。

板橋區立委葉元之今也出席活動表示，為了給長輩更好的照顧，他在立法院多次質詢向退輔會爭取，在榮家系統性的推動活躍老化課程。

新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶。記者林媛玲／攝影

榮民

延伸閱讀

影／昨晚宣布部分山區停班課遭網友嗆「給我來淡水」 侯友宜今回應了

解社工荒侯友宜爭取都會加給 專家：薪資、職場氛圍很重要

新北明除2區皆正常上班課 民眾湧侯友宜臉書求晚間10時翻轉

因應共伴強降雨 新北災害應變中心強化三級開設

相關新聞

台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了

風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北基桃部分地區雨勢大，不過北市長蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，蔣臉書也遭大批...

重陽節前夕 110歲老榮民樂稱「自己再活5年都沒問題」

重陽節前夕，新北市長侯友宜今前往板橋榮⺠之家，向年長者致贈重陽禮品，並與現場15位百歲人瑞共同歡慶，這些榮民過去參與大小...

影／昨晚宣布部分山區停班課遭網友嗆「給我來淡水」 侯友宜今回應了

新北市府昨晚8時宣布，新北市山區學校（新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班...

解社工荒侯友宜爭取都會加給 專家：薪資、職場氛圍很重要

昨天在新北議會，議員再度質詢關注社工困境，社工人力荒難解，今年4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工...

社工疲於奔命 新北議員促新北跨局處協力並增加待遇

社工錢少事多，人力缺口難補。新北市議員黃淑君昨在議會針對社工人力短缺及職場困境質詢指出，新北局處整合能力不足，導致基層主...

網傳豪雨達標沒放假 北市澄清非事實：未達停班課標準

風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北基桃部分地區雨勢大，北市長蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，臉書遭大批網友灌爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。