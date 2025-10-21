快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

影／昨晚宣布部分山區停班課遭網友嗆「給我來淡水」 侯友宜今回應了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市昨晚宣布今部分山區停班課，昨晚淡水風大雨大，有民眾怒嗆要侯友宜到淡水來看看。圖／新北市新聞局提供
新北市昨晚宣布今部分山區停班課，昨晚淡水風大雨大，有民眾怒嗆要侯友宜到淡水來看看。圖／新北市新聞局提供

新北市府昨晚8時宣布，新北市山區學校（新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班上課，但因昨晚新北多處風強雨大，市長侯友宜臉書遭民眾洗版，有民眾嗆「你給我來淡水看看」，也有民眾說「10點再給你一次機會」，更有網友說「差點被吹翻的招牌砸中。」

面對網友批評聲浪，新北市長侯友宜今早受訪表示，這次東北季風隨風神颱風外圍環流影響，因共伴效應帶來豪大雨，昨晚應變中心多次開會預判今天的雨量雖有大雨跟豪大雨，但都下在山區居多，平地雨量並沒有達到停班停課標準。

侯友宜說，考量在山區有一些要上課及到學校上班的民眾較不方便，才採取停課、老師停班的措施，希望能夠以安全為最重要的考量，所以一切以地形、環境以及雨量可能在哪一個地方產生災害來做好預防措施。

侯友宜強調，昨天晚上連夜撤離1396位在紅黃土石流警戒地區的民眾，我們全力以安全為最大考量，也已撤離安置，也呼籲市民朋友這兩天不要到山區或低窪地區，尤其山區也要注意落石，一切以安全為最大的考量。

