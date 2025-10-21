解社工荒侯友宜爭取都會加給 專家：薪資、職場氛圍很重要

快訊

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北幅員廣、案量多，城鄉差距也大，就像一個台灣的縮影，第一線社工工作挑戰大。本報資料照片
昨天在新北議會，議員再度質詢關注社工困境，社工人力荒難解，今天4月2日社工日，新北市長侯友宜曾發文挺社工，允諾持續爭取都會社工勤務加給，是他任內努力目標。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認同爭取「都會加給」是照顧社工實質作為，社工承受高壓環境，若無法獲得對等薪資及機會，基層士氣將一點一滴流逝。

每當發生重大社會新聞，社會安全網就成檢討焦點，撐起社安網的社工難以補足新血，多工、過勞、奔波是第一線社工寫照，社工離職率居高不下，近來不少地方政府社工招聘陷入困境。

昨天在新北議會，議員質詢關注社工困境及如何留才。輔大社工系副教授劉一龍說，以該校畢業生為例，有5、6成會進社工領域貢獻熱情，能否做得長遠，和薪資、職場氛圍都有關係，若案量大、人力不足，就容易讓社工心累，新進社工在第一線折損率高，易受挫折後放棄或轉換跑道。

劉也說，社會支持與理解很重要，不要把所有責任壓在社工身上、今年4月2日社工日，侯友宜曾發文挺社工，表示持續爭取都會社工勤務加給，是他任內會持續努力的目標。

新北幅員廣大，有14個社福中心，社工人力永遠補不滿，對第一線運作造成不小壓力，仍有許多社工兢兢業業在第一線奮鬥。他提到，新北市社工進用人數已是全台第二高，「社工安定社會，市府來安定你們的工作環境」，將持續爭取都會社工勤務加給。

實際詢問前線社工情況，一名新北社工督導說，社會總是將社工視為萬能，工作內容包山包海，社工為配合案家時間，往往要壓縮自身休息時間，社工人力、專業不足恐造成社安網大破口，許多地方政府社工徵才訊息全年掛著，人力荒持續惡化，「社工這道安全閥門鬆動，中央政府難道能置身事外？」

