社工疲於奔命 新北議員促新北跨局處協力並增加待遇

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君質詢，要求市府強化跨局處協助基層社工，並改善情緒勞動及待遇。圖／摘自新北市議會網路直播頻道

社工錢少事多，人力缺口難補。新北市議員黃淑君昨在議會針對社工人力短缺及職場困境質詢指出，新北局處整合能力不足，導致基層主責社工疲於奔命，難有效接住脆弱家庭。社會局長李美珍表示，目前社安網都是一主責、多協力方式建立社會安全網，但黃淑君指出常常是主責社工急如熱鍋上螞蟻，協力的衛生局或警察局卻無法及時協助，導致社工壓力爆表。新北市副市長陳純敬允諾強化各局處合作。

黃淑君指出，脆弱家庭包括貧窮、失業、犯罪、物質濫用及精神障礙等多重問題，近兩年審計處檢討社會局，發現社工缺額不斷攀升，結案率持續下降，質疑市府是否有實質解方。

李美珍表示，社工人力是全國性問題，新北市從徵才、育才到留才持續推動全方位措施，目前缺約百名社工，現行主責社工依「一主責、多協力」原則，與各局處協同推動跨單位合作，以提升社會安全網的整體效能。

但黃淑君指出，這套模式形同空談，若有案例母親獨自照顧特教生，導致母親自己患有嚴重恐慌、憂鬱症，急需就醫協助，社工接案後卻可能面臨衛生局精神病床滿額，或家暴問題警察局家防官人力不足，導致主責社工被迫承擔所有工作，壓力巨大且無合理待遇。

李美珍回應表示，2018年已啟用社會安全網設有各局處聯繫窗口，互動合作有默契，但黃淑君批評根本就沒有默契。副市長陳純敬則坦言現行系統仍需加強磨合，願意督促各局處協力改善。

黃淑君指出，基層社工急需支援，否則脆弱家庭危機可能一夕爆發。人事處長林正壹補充，社工人力部分將從旁協助社會局，薪資待遇改善方面對留才很重要，但薪資待遇仍以中央決策為主，將會在一個月內與衛福部檢討。

而針對社福機構、長照單位，承包社會局很多外包事務，但卻發現相關社福單位要求勞工回捐薪水 ，勞工局長陳瑞嘉指出，反對社工被迫回捐薪水，並強調此行為已違反勞法，呼籲相關單位應確實維護勞工權益。

黃淑君表示，新北府在社工人力不足與支援資源的調配上嚴重失職，造成基層社工怠於奔命，深感失望與憤怒，呼籲市府正視社工們的情緒勞動付出，立即調整待遇結構，切實保障脆弱家庭權益。

社工 人力

