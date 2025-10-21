聽新聞
網傳豪雨達標沒放假 北市澄清非事實：未達停班課標準
風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北基桃部分地區雨勢大，北市長蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，臉書遭大批網友灌爆。對於網路傳「達停班課標準沒放假」。北市災害防救辦公室澄清，今天未達停班課標準。
根據氣象署預測資料，昨天(20日)晚間20時，預估台北市平地未來24小時雨量為150-250毫米，今(21日）4時進一步下修到100-190毫米，皆未達350毫米的停班停課標準。北市災防辦表示，網傳北市達標卻未放假並非事實。
另外，針對山區雨勢較大地區，陽明山5所小學宣布停班停課，並持續密切監測氣象變化，以市民安全為最高原則。
至於媒體報導「北市平地最大降雨量428毫米」指的是從10月19日18時至21日7時，共計37小時累積雨量，停班停課是以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測為認定標準，北市災害防救辦公室澄清，兩者並非同一概念，希望外界切勿誤解、混淆。
