聽新聞
0:00 / 0:00
台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了
風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北基桃部分地區雨勢大，不過北市長蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，蔣臉書也遭大批網友灌爆，短短不到一天湧入8千多則留言，網友哭稱蔣萬安「完全不知人間疾苦。」
蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵訪臉書被網友灌爆一事，蔣萬安說，根據氣象團隊專業預測，就是今天到明天大概台北市，迎風面山區雨勢較大，但是在平地，沒有達到停班課標準，所以北市府是針對陽明山區五所小學停班停課。
媒體追問，覺得今天早上台北市雨大嗎？蔣萬安說，今天早上雨勢一陣一陣，的確山區雨勢比較大，所以針對五所小學宣布停班課，也會持續關注，也會不斷與氣象團隊溝通，交換意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言