台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，蔣臉書也遭大批網友灌爆，短短不到一天湧入8千多則留言，網友哭稱蔣萬安「完全不知人間疾苦。」引用自UDN直播
蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，蔣臉書也遭大批網友灌爆，短短不到一天湧入8千多則留言，網友哭稱蔣萬安「完全不知人間疾苦。」引用自UDN直播

風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北基桃部分地區雨勢大，不過北市長蔣萬安昨天宣布北市今天照常上班課後，蔣臉書也遭大批網友灌爆，短短不到一天湧入8千多則留言，網友哭稱蔣萬安「完全不知人間疾苦。」

蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵訪臉書被網友灌爆一事，蔣萬安說，根據氣象團隊專業預測，就是今天到明天大概台北市，迎風面山區雨勢較大，但是在平地，沒有達到停班課標準，所以北市府是針對陽明山區五所小學停班停課

媒體追問，覺得今天早上台北市雨大嗎？蔣萬安說，今天早上雨勢一陣一陣，的確山區雨勢比較大，所以針對五所小學宣布停班課，也會持續關注，也會不斷與氣象團隊溝通，交換意見。

