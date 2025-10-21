共伴效應20日強降雨 北市疏散撤離24戶62人
受颱風風神外圍環流與東北季風共伴效應影響，20日強降雨，台北市對有風險行政區住戶進行疏散，台北市災害防救辦公室今天表示，截至今天早上共疏散撤離24戶、62人。
台北市災防辦發布資訊指出，截至21日上午7時，北市各行政區共計疏散撤離24戶、62人。其中南港區疏散撤離1戶2人、士林區疏散撤離12戶25人、文山區疏散撤離7戶24人、內湖區疏散撤離4戶11人。
對比截至20日晚上8時30分北市共疏散撤離22戶59人，截至21日7時，為士林區增加疏散撤離2戶3人。
再者，災防辦統計，截至21日7時，台北市災害應變中心共計接獲117件案件通報，其中以路樹傾倒44件為最大宗，已處理113件，尚有4件處理中。
降雨情況，災防辦說，從氣象觀測資料分析，20日中午過後，北市的降雨型態由對流系統移入造成的短延時強降雨，已慢慢轉變成迎風面山區的持續性降雨，因此20日入夜到21日清晨，除中央氣象署針對陽明山區發布大豪雨特報外，文山、南港與內湖山區時雨量僅約10到20毫米。
經統計，截至21日7時，台北市累積降雨量，山區部分最大為士林區擎天崗，累積雨量達724.5毫米；平地部分最大為文山區北政國中，累積雨量達428毫米。
未來幾天，台北市山區仍維持時雨量20至30毫米，市區的雨勢則逐漸趨緩，入夜後時雨量小於10毫米。
