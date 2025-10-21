快訊

輝達備案？花博園區緊鄰古蹟 8月下旬悄提文資審議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產發局向文化局申請發掘申請計畫，範圍包含原中山足球場及共構的爭艷館。本報資料照
產發局向文化局申請發掘申請計畫，範圍包含原中山足球場及共構的爭艷館。本報資料照

輝達進駐北士科T17、T18卡關，盛傳北市花博園區也列為備案，昨遭議員質詢時，都發局透露，該處有古蹟、文資問題，時間可能不可控。其實，產發局在8月25日向文化局提報周遭發掘計畫，替未來產業發展埋下伏筆，不過，知情人士透露，時間確實是一大考驗。

產發局向文化局提出的審查，除了花博園區外，最大面積的無疑是5.5公頃的原中山足球場，光是腹地就遠超過輝達所提的3公頃面積，不過由於緊鄰國定圓山考古遺跡，因此被列為「潛在考古遺跡範圍」，若未來有開發需求等，主管機關產發局就要提報試掘。

其實，在8月25日產發局提訟發掘審查報告到文化局，而文資委員提供意見修正後，於9月4日再度送審，並於9月22日召開文化資產審議，會中審查「圓山會展專用特定區文化資產調查（發掘）申請書和計畫書」並通過。

知情人士說，該案在2022年先試掘，現在提報的為繼續深入鑽探。而且，文資送審之前的報告，負責單位至少也要花幾個月時間研擬，由此推測在8月25日之前，就有對於這塊區域發展有想法，才會向文化局提報發掘。

不過，根據報告顯示，發掘審議通過核准日起到90天完成內挖掘計畫，試算時間點落在12月21日，知情人士認為，時間點距離輝達提出的10月24日晚，加上若發掘到遺址，根據文資法需要公開發表，以及文資委員審查等流程，「程序至少是以年起跳。」

知情人士認為，依輝達提出明年5月動工，時間點來說確實有些趕，但也不排除先行發掘，未來在產業等發展時能靈活運用，「現在中山足球場仍閒置，頂多裡頭種種植物，先行走流程，日後也是一個好棋。」

文化局於9月22日的文資審議，會中審查「圓山會展專用特定區文化資產調查（發掘）申請書和計畫書」。圖／擷取自網路
文化局於9月22日的文資審議，會中審查「圓山會展專用特定區文化資產調查（發掘）申請書和計畫書」。圖／擷取自網路

