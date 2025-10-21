共伴北市雨驚人..擎天崗破700 文山北政國中達428毫米

受風神颱風外圍環流東北季風共伴效應，北市陽明山上多所學校停課，北市全區則是照常上班課。北市災害防救辦公室表示，截至今上午7時，北市累積降雨量山區部分最大為士林區擎天崗，累積雨量達724.5毫米；平地部分最大為文山區北政國中，累積雨量達428毫米。

未來幾天，台北市山區仍維持時雨量20至30毫米，市區的雨勢則逐漸趨緩，入夜後時雨量小於10毫米。

至於這次共伴效應的災情，截至今日上午7時，共計接獲117件案件通報，以路樹傾倒44件為最大宗，已處理113件，尚有4件處理中。

另外，各行政區共計疏散撤離24戶、62人。其中南港區疏散撤離1戶2人、士林區疏散撤離12戶25人、文山區疏散撤離7戶24人、內湖區疏散撤離4戶11人。

水利處表示，從20日23時起，陸續關閉景美溪、基隆河及淡水河沿岸疏散門與越堤坡道，警察局統計執行拖吊作業共計241輛（汽車134輛、機車107輛），剩餘無法拖吊66輛（大型車18輛、汽車46輛、機車2輛）。

災防辦表示，氣象觀測資料分析，昨(20)日中午過後，北市的降雨型態由對流系統移入造成的短延時強降雨，已慢慢轉變成迎風面山區的持續性降雨，因此昨(20)日入夜到今(21)日清晨，除中央氣象署針對陽明山區發布大豪雨特報外，文山、南港與內湖山區時雨量僅約10-20毫米。