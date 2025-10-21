北市強降雨河堤疏散門關閉 部分公車調整行駛路線

快訊

中央社／ 台北21日電

北市交通局今天表示，由於強降雨因素，配合20日深夜11時各河堤疏散門及越堤道路關閉，台北市部分公車調整行駛路線及停用站位，包含棕20路公車暫不停靠「美堤碼頭」站等。

台北市交通局今天凌晨發布資訊指出，因應強降雨，疏散門關閉，部分公車配合調整路線及停用站，包含棕20路公車暫不停靠「美堤碼頭」站，紅33路公車暫不停靠「延平宮」站及「大稻埕碼頭」站，綠17路公車改以「捷運北門站」為起迄站，市民小巴9路公車改以民族東路上之「新生公園」站為起迄點等。

交通局並說，等疏散門開放車輛通行後，恢復原動線行駛；行駛改變路線等詳情可到大台北公車網站、5284手機版網頁查詢，以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」。

