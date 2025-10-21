新北未訂加熱菸禁售區 民間籲規範

加熱菸上市，為防止學生族群受菸害，新北民代指北市率先訂定「校園周邊50公尺禁止販售菸品」明確規範，建議新北應比照畫出保護範圍，「北市能做到，新北沒理由不行，保護學童不該有灰色地帶。」國教盟理事長王瀚陽說，不只50公尺，延伸到200公尺都可以，若學校附近缺乏限制，易成為學生私下交易或代購熱點，遠一點就少一點誘惑。

北市府2022年訂定「新興菸品管理自治條例」，禁止距高中以下學校基地境界線50公尺內販售、供應、展示或廣告加熱式菸品，採不定期稽查，包括便利商店、店家等有販售紙菸都涵蓋在內，曾違反菸害相關條例紀錄店家，會加強稽查頻率。

北市衛生局統計，2022年新興菸品自治條例生效起至今年7月，因違反自治條例陸續開出165件裁處書，共處罰鍰81萬2000元。

新北議員陳偉杰說，新北去年起增聘8名稽查人員，人力並非專責針對加熱菸。若無明確禁售區規範，恐難有效防堵學生接觸菸品，建議比照北市做法，研議明確禁售區域，同步加強校園周邊巡查與宣導。

家長團體、國教盟理事長王瀚陽認同應有配套措施，他說，年輕人易受網路宣傳而嘗試新興菸品，若學校附近缺乏限制，增加學童接觸菸害的風險。透過明定距離限制，能提高取得難度，也減少實際交易。

新北衛生局回應，雖未比照北市訂定「校園周邊50公尺禁售菸品」規範，市府對青少年防制菸害一向採高標準管理。因應加熱菸上市，偕教育局、警察局建立聯防機制，加強網路平台與實體販售點稽查，針對校園周邊100公尺商家加密輔導，透過實地購買測試與喬裝稽查督促業者守法。

基隆市也沒類似北市的自治條例，基隆衛生局表示，加熱菸管理比照一般紙菸，稽查人員在加熱菸上市前，曾喬裝在校園周邊販菸場所查核，今年已查2713家次，其中1家曾賣給未滿20歲消費者，被裁罰1萬元。