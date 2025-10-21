北市公園景點失修 議員建議專款改善

北市許多大型公園也是觀光熱點，議員指部分自然景觀步道、園區損壞，工務局仍用例行維護修繕經費處理，常發生預算不足延遲修繕等狀況。另公園遮蔭不足，議員關注40度高溫遊具恐成孩童燙傷陷阱。

北市公園處回應，若公園維護造成觀感不佳，會盡速修復改善；至於高溫遊具恐讓孩童燙傷，既有遊具遮陽設施不足部分，已加強改善，新遊戲場設計也會納遮蔭設施。

議會昨安排工務部門質詢，議員陳賢蔚說，北市每年觀光客逐年增加，不少景點是遊客必訪地，部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。目前修繕多以例行性預算編列，觀光區應該專款專用，即刻改善，避免讓外地遊客看笑話。

他舉竹子湖頂湖的「葵花廣場」，2017年打造「幸福鐘」、「戀戀景觀台」等造景，每年海芋季吸引大批遊客，歷經近10年，觀景台漆面鏽蝕斑駁、扶手欄杆毀損，還有北投公園步道也毀損多年，市府修繕進度慢，主張觀光區修繕應專案處理，專款專用、一次到位。

工務局長黃一平表示，預算編列依年度執行項目而定，例行性開口契約及預算追加會納入考量，若維護造成觀感不佳，會盡速修復改善。

另，議員柳采葳質疑，北市遊具在炎炎夏日恐成孩童燙傷陷阱，議員團隊實測公園遊具溫度，發現溜滑梯一測有38度、沙坑達40度，「這樣的溫度家長敢讓小朋友玩？」呼籲孩子遊戲權不應是「烤箱式體驗」。

公園處長藍舒凣表示，公園處2022、2023年已檢討遊具高溫問題，針對設施不足部分加強改善，已改善30多座、60多處公園遊具遮蔭設施，新設的遊戲場會納入遮陽設施。