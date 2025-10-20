快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

土石流紅黃色警戒區 新北連夜撤離千餘人

中央社／ 新北15日電

新北市政府今晚表示，為防豪雨大雨，災害應變中心二級開設，市府針對11處土石流紅黃色警戒區，應撤離1336人，已撤離勸離1273人，其餘住戶仍持續勸離中。

市府發布新聞稿指出，依據交通部中央氣象署與市府氣象團隊綜合研判，今明兩天受東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應影響，新北市有豪大雨及強陣風發生機會，災應中心晚間6時啟動水災二級開設，由市長侯友宜主持情資研判會議。

市府表示，市府團隊針對水保署預估未來48小時共計11區發布土石流紅黃色警戒（三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、平溪、雙溪、石碇），另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，要求確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業。

市府表示，紅色警戒土石流保全戶應撤離20人，皆已完成撤離，黃色警戒應預防性撤離1316人，已完成勸離1253人，剩餘持續聯絡勸離中。

