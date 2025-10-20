土石流紅黃色警戒區 新北連夜撤離千餘人

一年一度的重陽節即將到來，為了給長者及里民最好的回饋，新北市淡水區崁頂里舉辦重陽全齡服務回饋活動，由亞東科大淡水校區參與社區服務及提供場地，現場不僅是邀請到淡水衛生所來進行流感及新冠疫苗施打，還有健康檢查、專業美髮以及肩頸紓壓服務，吸引上百人共襄盛舉。

