東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

北市8里土石流黃色警戒 南港舊莊里寶樹堂已撤離

中央社／ 台北20日電

受颱風風神外圍環流與東北季風共伴效應影響，北台灣雨大，北市8里列入土石流黃色警戒。南港區舊莊里寶樹堂已緊急撤離，士林區保全住戶預防性疏散撤離作業將於今天晚間完成。

根據北市府今天晚間最新統計，南港區疏散1戶2人，士林區已疏散10戶22人，文山區已疏散7戶24人，內湖區已疏散4戶11人，總計疏散22戶59人。

農業部水保署晚間發布「1020豪雨土石流及大規模崩塌警戒區預告」第3報，台北市士林區溪山里，文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里為土石流黃色警戒。

台北市長蔣萬安晚間出席台北市災害應變中心大豪雨工作會議，裁示各單位整備防災及應變措施，因應今晚北市將持續降雨，士林區、文山區深夜都很有可能達到紅色警戒，請區域災害應變中心今晚完成士林區的保全住戶預防性疏散撤離及收容安置作業，南港區舊莊里寶樹堂則已經緊急撤離。

蔣萬安會後接受聯訪時說，這次主要針對邊坡、聚落、土石流警戒等進行撤離，有些黃色警戒是先做預防性撤離，因為根據雨量預估，可能到深夜雨勢會非常大、轉成紅色警戒，先預防性用勸導方式撤離，最後實際撤離的戶數，經統計後會對外報告。

對於雨勢大，台北市明天仍上班上課。蔣萬安說，基本上只有陽明山區達到停班停課標準，經過評估後，陽明山區5所國小明天停班停課；其他目前根據雨勢整體評估，還沒有達到停班停課標準。

