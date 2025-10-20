聽新聞
0:00 / 0:00
北市估今晚降雨驚人..基隆淡水河等部分疏散門23時關閉
受東北季風及風神外圍環流共伴影響，北市氣象團隊評估，今晚到明早上午8時雨勢最大。北市水利處從今天23時起，將陸續關閉景美溪、基隆河及淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）沿線疏散門及越堤坡道。
北市水利處表示，依經濟部水利署淡水河流域水情中心10月20日11時25分重要通告，「考量這次颱風路徑類似2022年尼莎颱風，同樣面臨時序入秋、農曆滿潮、東北季風等不利因素加乘影響，石門水庫21日午夜預報入流量有逐步增加趨勢」，故請北市預先準備高灘地進出人車管制，封閉地勢相對較低處橫移門及堤外道路等應變措施」。
另考量雙北通勤需求，內1、2號及基11疏散門間堤外便道（往返內湖汐止）原則持續開放，北市府將加派人力監視水位，如有漫淹至堤外便道風險時將緊急關閉，請市民朋友儘量改道行駛或於通行前注意相關管制訊息。
最新疏散門啟閉情形可上網查詢https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢（官方帳號LINE首頁下方/防災功能/其他資訊/台北市民眾水情資訊）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言