北市長者人口比率全國第一 93歲長者任志工近20年獲表揚

北市有近58萬名長者，已邁入超高齡社會，社會局今舉辦銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務長青志工、優良居家服務以及機構照服員及今年評鑑優良老人安養暨長期照顧機構，共有200多名得獎者。包含93歲高齡志工及服務近30年居服員。社會局表示，盼持續推動長者社會參與及志願服務行列，幫助有需要長輩，讓兩者生活尊嚴都能被保障。

高齡93歲陳景夫投入志願服務行列將近20年，平時除參與麗湖國小志工團事務，也服務於社區巡守及環保等公益事項。每日放學都可以看到陳爺爺的身影，校園花草在他用心灌溉下也成長茁壯，今年也成功榮獲松鶴獎。

榮獲優良長期照顧服務人員獎的邱黃秋蘭，投入居家服務已29年，服務過程體會到陪伴與關懷重要性，她分享，雖充滿挑戰需以高度耐心與專業去面對，靠多年經驗學會冷靜處理突發事件，也更加理解在同理心與自我照顧間取得平衡。

局長姚淑文表示，北市老人人口比率是全國第一，近年來不斷推動社會參與及志願服務行列，如在社區照顧關懷據點推動獨居長輩關懷服務、銀髮貴人薪傳教學服務等。期盼讓更多具服務熱忱長輩們加入長青志願、銀髮貴人等服務，讓需要幫助長輩需求被滿足、生活被照顧、尊嚴被保障。