北市長者人口比率全國第一 93歲長者任志工近20年獲表揚

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市有近58萬名長者，已邁入超高齡社會，社會局今舉辦銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務長青志工、優良居家服務以及機構照服員及今年評鑑優良老人安養暨長期照顧機構。圖／社會局提供
北市有近58萬名長者，已邁入超高齡社會，社會局今舉辦銀髮服務表揚大會，鼓勵長期投入志工服務長青志工、優良居家服務以及機構照服員及今年評鑑優良老人安養暨長期照顧機構，共有200多名得獎者。包含93歲高齡志工及服務近30年居服員。社會局表示，盼持續推動長者社會參與及志願服務行列，幫助有需要長輩，讓兩者生活尊嚴都能被保障。

高齡93歲陳景夫投入志願服務行列將近20年，平時除參與麗湖國小志工團事務，也服務於社區巡守及環保等公益事項。每日放學都可以看到陳爺爺的身影，校園花草在他用心灌溉下也成長茁壯，今年也成功榮獲松鶴獎。

榮獲優良長期照顧服務人員獎的邱黃秋蘭，投入居家服務已29年，服務過程體會到陪伴與關懷重要性，她分享，雖充滿挑戰需以高度耐心與專業去面對，靠多年經驗學會冷靜處理突發事件，也更加理解在同理心與自我照顧間取得平衡。

局長姚淑文表示，北市老人人口比率是全國第一，近年來不斷推動社會參與及志願服務行列，如在社區照顧關懷據點推動獨居長輩關懷服務、銀髮貴人薪傳教學服務等。期盼讓更多具服務熱忱長輩們加入長青志願、銀髮貴人等服務，讓需要幫助長輩需求被滿足、生活被照顧、尊嚴被保障。

相關新聞

二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘...

北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款

北市每年觀光客逐年增加，不少景點成為外地遊客必訪地，不過部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。議員指出...

黃金博物館特展開幕！120件珍稀礦石亮相 日本糸魚川翡翠也來參展

新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展，今辦開幕儀式，除了呈現120件精選礦物，還邀請日本及國內博物館...

新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工...

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

