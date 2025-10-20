二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
二重疏洪道疏洪十路以北已清洗完成，17時30分開放通行。圖／新北市高灘處提供
受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘地工程管理處表示，隨著水勢退去，疏洪十路以北路段已於今日下午5時30分全面開放汽機車通行。不過因晚間仍有豪雨與潮汐變化，提醒民眾留意通行與停車資訊。

高灘處指出，今日稍早因積水情形，原封閉疏洪十路以北路段，為利水勢宣洩並保障用路安全。經現場排水設施持續運作，目前積水已退，交通動線已無虞，恢復開放一般車輛進出。

不過考量晚間雨勢恐再起，且有漲潮影響，交通局宣布，疏洪十路以北停車場自即刻起「只出不進」，並將於晚間9時開始進行違規拖吊作業，呼籲車主盡速將車輛移離，以免受罰。為疏解停車需求，預計晚間7時起同步開放周邊區域紅黃線供民眾臨停

高灘處已清洗疏洪十路以北道路。圖／新北市高灘處提供
