快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

北市稽查15家高風險醫美機構 13家違規

中央社／ 台北20日電

台北市衛生局今天公布高風險醫美機構專案稽查結果，鎖定15家機構加強查察，其中13家違反醫療法規，以自行擴增病床或門診手術室等為大宗。行政程序中，後續將公布違規名單。

醫美爭議事件頻傳，北市衛生局今天召開例行記者，說明自9月26日至10月3日啟動的「高風險醫美機構專案稽查」結果。

衛生局透過新聞稿表示，本次專案稽查針對北市15家具醫美高風險醫療機構，稽查項目包含醫療相關規範、特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法及醫療廣告合法性等。

衛生局醫事管理科科長吳岱穎告訴中央社記者，高風險定義是曾有醫療糾紛達3次以上，或有過死亡等重大輿情事件。

吳岱穎表示，本次專案稽查15家機構，13家都有觸及違法項目、1家已停業、1家無違規；目前展開行政程序調查中，確認違規將開罰，後續在官網公布名單。

衛生局說，可依序搜尋機關業務、資訊公告，進入「醫事管理科公告」查詢每月公布資訊。

吳岱穎說，這次稽查發現的違法項目主要有4類，其中10家醫療機構設置與原核准登記的項目不符，現場發現有自行擴增病床或門診手術室的情形，已違反醫療法；現場令限期改善，如果沒在事實發生日的30天內辦理變更，將依法處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

此外，病歷塗改處未用劃線刪除，並加蓋醫師簽章或病歷未簽章而違反醫療法規定者有7家；病歷具法律證明效益，也會影響到民眾的權益，須補正。

未詳實記載收費項目、收據金額與病歷金額不符者有6家，依法可予以警告並限期改善，屆期未改善者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰；對民眾來說，有可能被不實收費，或是沒開收據，也會影響權益。

此外，部分醫師未依規定辦理支援報備，計有5家違規。依法可處2萬元以上10萬元以下罰鍰；因為醫師除原任職機構，若到其他機構支援，必須通報衛生局。

衛生局 風險 醫美

延伸閱讀

北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款

北市立動物園白犀牛「犀慧」辭世 享壽38歲

風雨超驚人…北市2處降雨破300毫米 文化大學陣風11級

關水門！北市今17時淡水基隆水門「只出不進」 21時拖吊

相關新聞

二重疏洪道恢復通行 晚紅黃線開放停車、停車場將拖吊

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，新北市20日多處降下豪大雨，二重疏洪道一度因積淹水而實施交通封閉管制。新北市高灘...

北市觀光景點設施年久失修...預算分階段進度慢 議員籲設專款

北市每年觀光客逐年增加，不少景點成為外地遊客必訪地，不過部分造景年久失修、景觀步道破損，民眾抱怨修繕多年未完成。議員指出...

黃金博物館特展開幕！120件珍稀礦石亮相 日本糸魚川翡翠也來參展

新北市瑞芳區黃金博物館「說石話──石頭的身世與故事」特展，今辦開幕儀式，除了呈現120件精選礦物，還邀請日本及國內博物館...

新北市道105線流標兩次 工務局：預算調整11月重新招標

串聯新北市林口、八里的市道105線新闢工程已流標兩次，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，要求市府釐清流標原因，盡快檢討；工...

AI機器人全國賽臺南登場 嘉南藥理大學熱鬧揭幕

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

2025新北聯合婚禮 侯友宜：婚育一條龍

「2025新北市聯合婚禮」19日於新北市府大禮堂浪漫登場，新北市長侯友宜親臨現場，見證102對新人互許終身、攜手步入人生新階段。為鼓勵生育，新北市持續推動「婚育一條龍」政策，打造新北成為友善婚育、幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。