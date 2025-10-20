北市稽查15家高風險醫美機構 13家違規

台北市衛生局今天公布高風險醫美機構專案稽查結果，鎖定15家機構加強查察，其中13家違反醫療法規，以自行擴增病床或門診手術室等為大宗。行政程序中，後續將公布違規名單。

醫美爭議事件頻傳，北市衛生局今天召開例行記者，說明自9月26日至10月3日啟動的「高風險醫美機構專案稽查」結果。

衛生局透過新聞稿表示，本次專案稽查針對北市15家具醫美高風險醫療機構，稽查項目包含醫療相關規範、特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法及醫療廣告合法性等。

衛生局醫事管理科科長吳岱穎告訴中央社記者，高風險定義是曾有醫療糾紛達3次以上，或有過死亡等重大輿情事件。

吳岱穎表示，本次專案稽查15家機構，13家都有觸及違法項目、1家已停業、1家無違規；目前展開行政程序調查中，確認違規將開罰，後續在官網公布名單。

衛生局說，可依序搜尋機關業務、資訊公告，進入「醫事管理科公告」查詢每月公布資訊。

吳岱穎說，這次稽查發現的違法項目主要有4類，其中10家醫療機構設置與原核准登記的項目不符，現場發現有自行擴增病床或門診手術室的情形，已違反醫療法；現場令限期改善，如果沒在事實發生日的30天內辦理變更，將依法處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

此外，病歷塗改處未用劃線刪除，並加蓋醫師簽章或病歷未簽章而違反醫療法規定者有7家；病歷具法律證明效益，也會影響到民眾的權益，須補正。

未詳實記載收費項目、收據金額與病歷金額不符者有6家，依法可予以警告並限期改善，屆期未改善者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰；對民眾來說，有可能被不實收費，或是沒開收據，也會影響權益。

此外，部分醫師未依規定辦理支援報備，計有5家違規。依法可處2萬元以上10萬元以下罰鍰；因為醫師除原任職機構，若到其他機構支援，必須通報衛生局。