因應共伴強降雨 新北災害應變中心強化三級開設

中央社／ 新北20日電

東北季風颱風風神共伴效應豪雨或大豪雨，新北市災害應變中心今天下午因應強降雨專案進行強化三級開設，市長侯友宜要求各局處掌握土石流警戒狀況，並及早進行疏散撤離作業。

侯友宜今天下午2時開會聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，要求市府團隊針對水保署預估未來48小時，全市共有12區發布土石流紅黃色警戒（三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇）；另外，預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，應確實掌握土石流警戒狀況，並及早進行疏散撤離作業。

侯友宜也要求相關局處要掌握積淹水地點，加強側溝清淤及觀浪勸離等作業，以及決定自今晚7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車。

市府表示，依據中央氣象署等氣象團隊綜合研判，今明兩天受東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應影響，嚴防有大豪雨及強陣風發生機會；22日隨颱風遠離、共伴效應漸緩，但東北季風仍較強勁，持續有豪雨機會，降雨熱區為北海岸至東、南側山區。

最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。

豪雨 東北季風 颱風

由臺南市政府教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」19日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧揭幕，全國各縣市選手齊聚台南同場較勁。 臺南市長黃偉哲表示，感謝來自全國各地的師生踴躍參與，也特別感謝嘉南藥理

